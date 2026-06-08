Petro, entre los cinco peor calificados de América Latina: 61 % de desaprobación según ranking regional

El presidente Gustavo Petro ocupa el puesto 14 entre 18 mandatarios latinoamericanos en el ranking de aprobación presidencial de CB Global Data para junio de 2026, con una imagen positiva del 36,5 % y una desaprobación del 61 %. El dato lo ubica entre los cinco presidentes con menor respaldo ciudadano del continente, en la medición más reciente de la firma encuestadora argentina que hace seguimiento mensual a los 18 principales jefes de Estado de la región. La caída es notable si se compara con mayo. En esa medición, Petro ocupaba el puesto 12 con una aprobación del 40 %, lo que representaba un aumento de 1,8 puntos frente a abril. En un solo mes, perdió 3,5 puntos y bajó dos posiciones en el ranking. Pero el panorama no es tan simple. Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, señaló el mes pasado que “para un presidente que está en los últimos meses de su mandato, es una popularidad relativamente alta”, y que hay otros sondeos que muestran niveles de aprobación incluso más elevados, entre el 43 % y el 46 %. También le puede interesar: Encuesta Invamer: Aprobación de Gustavo Petro sigue cayendo mes tras mes a poco tiempo de terminar su mandato Esa brecha entre mediciones tiene una explicación metodológica: CB Global Data trabaja con muestras nacionales en línea de alrededor de 2.000 personas por país, mientras que firmas como Invamer hacen trabajo de campo presencial y telefónico con criterios distintos. La metodología siempre es un factor importante en cualquier sondeo estadístico. La última encuesta de Invamer antes de la primera vuelta presidencial ubicó la aprobación de Petro en 45,8 % y la desaprobación en 50,4 %. Ambas apuntan en la misma dirección: más colombianos en contra que a favor, pero con magnitudes distintas.

Resultados de la encuesta realizada en Colombia por CB Global Data.

La trayectoria del año

Petro arrancó 2026 con una favorabilidad cercana al 49 % para febrero, la segunda cifra más alta de su mandato. Es importante resaltar que este aumento pudo ser impulsado, en gran parte, por el aumento del salario mínimo al 23 %. Pero entre febrero y mayo su aprobación cayó 3,2 puntos porcentuales en las mediciones de Invamer, y la desaprobación volvió a cruzar el umbral del 50 %. En el ranking regional de CB Global Data, el descenso fue aún más pronunciado en junio. La cifra más baja de aprobación de Petro en todo su mandato fue del 34 %, registrada en mayo de 2023, época en la que declaró el fin de la coalición de gobierno con partidos tradicionales y solicitó la renuncia a todo su gabinete. El nivel actual, aunque superior a ese piso histórico, refleja a un presidente que no logró consolidar el repunte de inicio de año a pocas semanas de entregar el poder. La caída coincide con un aumento del pesimismo ciudadano: el 52,2 % de los encuestados por Invamer afirma que en Colombia las cosas van por mal camino, frente a un 43,3 % que consideró que van por buen camino.

El podio lo domina Centroamérica

El estudio de CB Global Data, que abarca 18 países y más de 40.000 entrevistas realizadas entre el 2 y el 7 de junio, coloca a Nayib Bukele, de El Salvador, en el primer puesto con una aprobación del 69,1 %. El desglose revela que el 42,1 % de los salvadoreños considera su gestión como “muy buena” y el 27 % como “buena”, mientras que solo el 27,6 % mantiene una opinión desfavorable. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había liderado el ranking en mayo con 67,8 %, desplazando a Bukele por primera vez. En la medición de junio, Sheinbaum ocupa el segundo puesto con el 65,5 % de imagen positiva. La disputa entre ambos mandatarios ha marcado los últimos meses del ranking, con diferencias de menos de dos puntos. En el tercer lugar aparece Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con el 56,1 %, una cifra que además muestra tendencia al alza frente al 52,7 % del mes anterior. El cuarto y quinto lugar corresponden a Luis Abinader, de República Dominicana, con 54,8 %, y Santiago Peña, de Paraguay, con 48,3 %. Entérese: “El modelo Bukele solo tiene una regla: darle todo el poder a un solo hombre”: Óscar Martínez

Ranking de presidentes de América Latina de junio de 2026 elaborado por CB Global Data.

Los peores calificados