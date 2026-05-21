Encuesta Invamer: Aprobación de Gustavo Petro sigue cayendo mes tras mes a poco tiempo de terminar su mandato

A pocos días de que se cierre la publicación de los sondeos por la normatividad colombiana, la firma Invamer dio a conocer a través de Noticias Caracol y Blu Radio la última encuesta antes de la primera vuelta presidencial. Allí midió la aprobación del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con este último sondeo, a la pregunta si aprobaba o desaprobaba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia, el 45,8 % de los encuestados respondió que la aprueba mientras que un 50,4 % lo desaprueba.

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Este indicador, aunque aún está lejos de su cifra más baja de aprobación que fue del 34 % en mayo del 2023, sí muestra una tendencia a la baja en este 2026 a poco de quedarle dos meses de salir de la Casa de Nariño.

El mandatario Petro, luego de decisiones como el aumento del salario mínimo en un 23%, había iniciado este año electoral en un 49 % de aprobación, la segunda cifra más alta en su administración, teniendo en cuenta que su primera medición en noviembre de 2022 arrojó una favorabilidad del 50 %.

Sin embargo, tras varias mediciones que lo ponían en una aprobación que variaba entre el 34 al 38 %, parecía que en su último año de gestión y en medio de su búsqueda por impulsar la candidatura de Cepeda, este indicador iba a tener un repunte, acercándose a la barrera del 50 %. Pero entre febrero y abril dicha favorabilidad cayó un 2 %, algo que sigue por el mismo rango, disminuyendo un 1,2 % de abril a mayo. En total, su aprobación en el 2026 ha caído un 3,2 %.