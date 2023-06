Fabiola Perea, otra de las empleadas domésticas de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, quien apareció salpicada en el caso de las interceptaciones ilegales, se refirió este miércoles a la novela judicial en la que terminó involucrada como alias La Madrina –una supuesta integrante del Clan del Golfo–.

Así como Marelbys Meza, quien fuera niñera de Sarabia, Perea terminó siendo víctima de interceptaciones con la excusa de que hacía parte de un grupo armado ilegal. Lo anterior, luego de que en casa de quien fuera la mano derecha del presidente Gustavo Petro se perdiera una alta suma de dinero. Lea también: Habló el patrullero que solicitó interceptar a la exniñera de Laura Sarabia, ¿qué dijo? Según dijo la mujer, de 50 años, “todavía” siente que “algo raro” pasa en su teléfono y manifestó que cree que aún sigue siendo chuzada: “Como en el barrio donde vivo la señal es muy mala, siempre le eché la culpa al operador. Las llamadas se me caían, pero sí sentía cosas raras”, explicó en diálogo con la emisora Blu Radio. De acuerdo con Perea, quien admitió que aún sigue trabajando para Laura Sarabia, constantemente sus llamadas se interrumpían, “tenía que colgar y volver a llamar”, y escuchaba a su interlocutor cuando la llamaban, pero la otra persona al teléfono no le entendía. “Son inconvenientes que todavía siento. Todavía siento que algo raro pasa en mi teléfono, creo que sigo chuzada”.

La mujer, proveniente del Valle del Cauca, explicó que el día que se perdió la plata de la vivienda de Sarabia, el pasado 27 de enero, trabajó de manera usual: “Fue a trabajar común y corriente. Me vine para mi casa a eso de las 4:00 de la tarde, como siempre hago. A los 8 días me doy cuenta de que se había perdido algo, pero nunca supe qué fue”. Entérese: Benedetti, Sarabia y varios policías serán llamados a declarar en investigaciones por chuzadas y polígrafo Fabiola Perea sostuvo que acudía a casa de Sarabia cada 8 días y que únicamente le preguntaron si había visto algo raro, pues nunca se enteró sobre que se había perdido dinero: “No tenía nada que decir, no había visto nada”, agregó, precisando que quien le preguntó fue Andrés Parra, esposo de la exjefe de gabinete: “Él a mí nunca me dijo dinero. Solo aseguró que necesitaban alguien confiable en la casa, que confiaban en mí y por eso seguía trabajando con ellos. Solo me dijeron que se había perdido algo”.

La mujer explicó además que no fue sometida a pruebas de polígrafo, que se enteró de su vinculación al Clan del Golfo cuando el escándalo salió en medios de comunicación y que su relación con Sarabia era mínima, pues su trato era con Andrés Parra: “Ellos conmigo han sido muy buenas personas. Con doña Laura el contacto ha sido poco, porque ella siempre estaba trabajando”. Consultada sobre si confrontó a sus jefes tras enterarse de las interceptaciones, Perea respondió que le han reiterado que no tienen nada que ver con lo ocurrido: “Me han contestado que ellos no saben, que no tienen nada que ver con las chuzadas ni con el cuento de que soy del Clan del Golfo. Estoy esperando que la Fiscalía dé los resultados”. Perea negó además que hubiese movimientos anormales y abultados de dinero en casa de Sarabia y declaró que su relación con Marelbys Meza era normal: “No sé quién se robó la plata, ni tengo sospechas. Yo no estaba ahí. Era una casa normal, nunca llegué a ver una bolsa de plata. No pertenezco a ningún Clan del Golfo, ni sé de dónde diablos es esa gente. Lo único que sé y escucho todos los días es que son una gente muy mala. Entonces, por qué tienen que meterme a mí en eso. Ni siquiera soy”.