“Las víctimas son los niños”: Esposa de Samuel Adrián habló desde México tras su arresto por documental

Dania Sabrina, esposa de Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, se pronunció sobre el arresto del creador de contenido mexicano en Colombia. Adrián fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá al hacerse efectiva una orden judicial en su contra, relacionada con una tutela presentada por el médico Mario Angulo por contenidos de la producción. Sabrina aseguró que su esposo conocía la existencia de la orden antes de viajar a Colombia y que, aun así, decidió regresar al país para enfrentar el proceso: “No llegó escondiéndose ni huyendo de la justicia. Llegó dando la cara y dispuesto a enfrentar este proceso si era necesario”, dijo en un video publicado en sus redes sociales. En contexto: ‘Colombia: fábrica de niños trans’: de qué trata el documental y por qué Samuel Adrián fue arrestado La esposa del documentalista también se refirió a las horas posteriores al arresto y dijo que, aunque para la familia es difícil que Adrián esté privado de la libertad y lejos de sus hijos y de ella, mantienen su respaldo a la decisión que tomó: “Como familia nos duele saber que Samuel se encuentra privado de su libertad, lejos de su casa, de sus hijos y de mí. Pero también creemos que en medio de todo esto sigue habiendo un propósito”, señaló.

Este caso fue conocido por el presidente Abelardo de la Espriella quien respaldó públicamente a Samuel Adrián y pidió al Congreso abrir un debate sobre los tratamientos relacionados con la transición de género en menores: “El caso de Samuel Adrián (...) debe abrir un debate nacional”, escribió en X, donde también pidió establecer límites a estos procedimientos y resolver los vacíos legales bajo el principio de prevalencia de los derechos de los niños. Por lo anterior, Sabrina le agradeció al presidente por estar al tanto del caso y por las garantías de seguridad brindadas a su esposo durante los 10 días que permanecerá privado de la libertad en Colombia: “Gracias por estar del lado de las familias, de la integridad de los niños, de la justicia y de la verdad”, expresó. Lea más: “Llegó la hora de legislar; en mi Gobierno, los niños son sagrados”: Abelardo defiende a activista arrestado, ¿quién es? Dania Sabrina retomó además uno de los argumentos que el documentalista ha repetido desde que comenzó el proceso judicial: “Porque como Samuel mismo lo ha dicho, la verdadera víctima de esta historia no es él. Las verdaderas víctimas son los niños que han sufrido las consecuencias de esta industria y de estas agendas (...) Y si todo lo que está sucediendo sirve para que más personas vuelvan la mirada hacia ellos, para que conozcan sus historias y para que se hagan preguntas que muchos han preferido no hacer, entonces creemos que vale la pena. Si este es el precio que hay que pagar para que las verdaderas víctimas sean visibilizadas, entonces que así sea”. Finalmente, Sabrina dijo que la familia mantiene su convicción: “Hoy mi esposo está privado de su libertad. Pero nuestra convicción sigue intacta. Seguimos firmes, seguimos juntos como familia y por encima de todo, confiamos en Dios durante todo este proceso”, concluyó. El día de ayer, 13 de septiembre, Sabrina había publicado otro mensaje en redes sociales para informar sobre la detención de su esposo: “Hoy arrestaron a mi esposo en Colombia”, escribió. “Como esposa no es fácil escribir estas palabras... Pero conozco a Samuel, conozco sus convicciones y sé por qué decidió regresar a Colombia aun sabiendo lo que podía suceder”, agregó. Puede leer: ¿Cómo se transforman los cuerpos?

Sabrina también expresó públicamente su respaldo a su esposo y aseguró que sus dos hijos y ella permanecen junto a él durante el proceso: “Hoy, más que nunca, quiero que sepa que sus hijos y yo estamos con él. Que lo amamos, que estamos orgullosos de él y que sabemos que defender aquello que uno cree muchas veces tiene un costo”, agregó. Sabrina añadió que su esposo ahora enfrenta una situación que ninguno de los dos habría querido vivir, pero manifestó su confianza en que él permanecerá firme frente a lo ocurrido: “Hoy le toca demostrarlo de una manera que nunca hubiéramos querido, pero sé que permanecerá firme”, afirmó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: