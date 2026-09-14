“Llegó la hora de legislar; en mi Gobierno, los niños son sagrados”: Abelardo defiende a activista arrestado, ¿quién es?

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció contra la captura de Samuel Adrián, un activista y documentalista mexicano. Dirigió el documental “Colombia: fábrica de niños trans”, exponiendo tratamientos de transición de género en menores del país. Un juzgado de Cali le ordenó retirar el material de internet, que hoy cuenta con más de 3,4 millones de visualizaciones solamente en YouTube, pero no lo hizo. Por eso, tenía una orden de arresto pendiente por desacato, así que a su entrada al país esta se hizo efectiva y deberá estar preso diez días. El presidente Abelardo de la Espriella, congresistas y activistas conservadores se pronunciaron al respecto. Adrián tiene un canal de YouTube en el que es crítico de temas como el activismo LGBTIQ+, la migración ilegal, el alquiler de vientres, el aborto, la transición de género, entre otros.

El llamado del presidente De la Espriella al Congreso para legislar sobre tratamientos en menores

De la Espriella hizo un llamado al Congreso para abordar el tema de fondo. “El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional. Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X. “La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, agregó. Finalmente, se refirió al rol de la rama judicial. “No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales”.

Reaccionó Agustín Laje

Agustín Laje, politólogo e influenciador de derecha, quien ha apoyado a De la Espriella desde que lanzó su candidatura presidencial, también se pronunció. “Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso. La justicia colombiana, durante tiempos de Petro, había ordenado su arresto después de que se negara a silenciar las denuncias de su documental ‘Colombia: Fábrica de Niños Trans’, que expuso lo que ocurría con menores en clínicas colombianas. Samuel vino a Colombia a defender a los niños. Hoy está preso”. Le puede interesar: “Una cosa es el control judicial, otra sustituir al Gobierno”: De La Espriella sobre fallos contra bombardeos y fumigaciones

¿Qué ha propuesto el Congreso?

Diferentes congresistas de partidos que se declararon de gobierno se han pronunciado con respecto a la situación. La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional dijo que “arrestar a Samuel Adrián no va a cerrar esta discusión. La va a hacer más grande. Colombia tiene que debatir qué límites deben existir frente a intervenciones hormonales y quirúrgicas en menores. Nosotros ya dimos el paso: radicamos la Ley Laura. ¡A los niños se les respeta!”, sentenció. De ese proyecto de ley también habló el senador Andrés Forero, del Centro Democrático. A pesar de los choques que ha habido entre esa colectividad y De la Espriella, Forero pidió el apoyo del presidente para sacar adelante la iniciativa. “Presidente, junto con varios congresistas ya presentamos un proyecto de ley que busca prohibir los bloqueadores de pubertad y las terapias hormonales en menores de edad en el marco de intervenciones de afirmación de género. Esperamos contar con el apoyo del gobierno”, dijo. El proyecto de ley busca establecer “medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes frente a las intervenciones médicas de afirmación de género” y otras disposiciones. En otras palabras, busca prohibir la realización de procedimientos médicos de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, el uso de bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos destinados a modificar las características sexuales para adecuarlas a una identidad de género distinta del sexo biológico, así como establecer un régimen sancionatorio para quienes incumplan la prohibición. También habla de garantizar el acceso de los menores a la atención médica integral “necesaria”, exceptuando los procedimientos requeridos para tratar condiciones médicamente diagnosticadas que afecten el desarrollo sexual. Entre ellos, la pubertad precoz o determinadas alteraciones congénitas, genéticas o cromosómicas. Esto se detalla en el programa de seguimiento al Congreso de la República de la Universidad de los Andes, Congreso Visible. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes