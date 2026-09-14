‘Colombia: fábrica de niños trans’: de qué trata el documental y por qué Samuel Adrián fue arrestado

Samuel Adrián, creador de contenido mexicano y director del documental Colombia: fábrica de niños trans, fue detenido el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de Cali.
La medida que se hizo efectiva en el aeropuerto no corresponde a una investigación penal por las afirmaciones de su documental. Se trata de una sanción por desacato dentro de una acción de tutela presentada por el médico Mario Angulo, a quien Adrián menciona en la producción y en publicaciones posteriores.
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La sanción contempla 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero para entender por qué Adrián terminó privado de la libertad, hay que regresar varios meses atrás, cuando comenzó a defender públicamente el contenido de una investigación que mostraría qué ocurre con algunos menores que reciben tratamientos relacionados con la transición de género.