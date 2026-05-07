Hallaron dron con explosivos entre Bogotá y Mosquera: tenía carga de C4

Un dron acondicionado con explosivos fue hallado y desactivado por las autoridades en una zona ubicada entre Bogotá y Mosquera, en un caso que vuelve a encender las alertas sobre el uso de tecnología adaptada para ataques por parte de grupos armados ilegales en el país.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el hallazgo ocurrió el pasado 6 de mayo hacia las 3:00 de la tarde en un sector cercano a los límites con el río Bogotá. Tras la alerta, unidades especializadas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la Policía Nacional llegaron al lugar para inspeccionar el artefacto y neutralizar cualquier riesgo.