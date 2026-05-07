Ataque con drones y fusiles golpea a Jamundí, Valle: hay estudiantes encerrados en escuela

Se presentó un nuevo ataque contra la Fuerza Pública en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Allí, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaron con drones explosivos y ráfagas de fusil la subestación de Policía del corregimiento de Robles.
En medio del ataque, los estudiantes de un colegio permanecieron encerrados en los salones de clases, mientras personal del Ejército y la Policía responde a los hostigamientos y recorre el resto del corregimiento para garantizar la seguridad de la comunidad. Esto, bajo la activación del “Plan Defensa”. Hasta el momento se sabe de dos policías heridos.
Esta situación que afecta a las instituciones educativas se ha presentado en otros municipios como Suárez y Buenos Aires (Cauca), donde se han conocido videos de lecciones que reciben los estudiantes de cómo protegerse en medio de combates.
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