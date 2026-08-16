Hallan muerto en Cali al abogado Juan José Salazar tras el terremoto: fue mencionado en caso de Álvaro Uribe

Las labores de rescate tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejaron este domingo un nuevo hallazgo en Cali. Entre los escombros del edificio Ana Pilar, una de las estructuras que colapsó durante el sismo, fue localizado el cuerpo sin vida del abogado penalista Juan José Salazar Cruz, de 38 años.
La información fue reportada por El Tiempo señaló que el cuerpo del abogado fue encontrado durante la madrugada del domingo 16 de agosto. De acuerdo con reportes oficiales conocidos por ese medio, Salazar fue localizado junto a su novia, Valentina Marcano, quien también falleció.