Fueron hasta el restaurante que financió la campaña de Corcho y denuncian que “no existe”, ¿qué encontraron?

La financiación de la campaña de la consulta del Pacto Histórico está en el centro del debate público, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas irregularidades en dos de las empresas que aportaron recursos a las candidaturas de Iván Cepeda y Carolina Corcho. La congresista Cathy Juvinao visitó la dirección del local que registra la empresa Chefcito S. A. S. en Bogotá, señalada de haber prestado $ 742 millones de pesos a la campaña de Corcho, y encontró que “no existe nada”. Juvinao, por medio de un video que compartió por sus redes sociales, dijo que fue a conocer el “restaurante Gusteau Chefcito, que le prestó $742 millones para su campaña de la consulta, y resultó que no existe en la dirección dada, reportó activos de $1’720.000 hasta 2020 y hoy está inactivo”.

En el video la congresista se muestra desde la localidad de Bosa, al sur de Bogotá y aseguró que se encontraba “buscando la dirección del próspero restaurante Gusteau Chefcito, así se llama, que le prestó la módica suma de casi 750 millones de pesos a la señora Carolina Corcho en su campaña en la consulta del Pacto Histórico”, señaló en su denuncia. Justamente, señaló que de acuerdo con la información registrada en la Cámara de Comercio, la empresa figura con domicilio en la carrera 77 I con calle 69 B, número 72. Sin embargo, al verificar desde el sector se evidencian inconsistencias. “La dirección, según reporta la Cámara de Comercio, dice que es la carrera 77 I con calle 69 B, número 72. Pero aquí está la 69 B con 62, luego la 69 B con 66 y después la 69 B con 76. No existe la 69 B con 72”, afirmó. Puede leer: Financiadores de Cepeda y Corcho que dieron $1.462 millones para consulta: una empresa en liquidación y un local sin ingresos Según advirtió, el registro mercantil del restaurante no ha sido actualizado en cerca de cuatro años, lo que podría indicar inactividad o un proceso de liquidación. “Debo decir que lleva cerca de cuatro años sin actualizarse, lo cual, por norma, quiere decir o que es una empresa inactiva o que está en liquidación”.

Lo reportado

Además, agregó que “lo último que reportó este restaurante, que nos imaginamos es un restaurante pequeño, porque así consta en su registro mercantil, fueron activos en el año 2020 por un millón 720 mil pesos. Eso fue lo último que reportó. En los últimos años, no ha registrado ingresos, no ha registrado nada”, se asegura. “Entonces, ¿de dónde sacaron casi 750 millones de pesos para prestarle a usted? Lo cual es el 52 % del total que le costó su campaña”, cuestionó.

Añadió, diciéndole directamente a Carolina Corcho “que permita una auditoría forense a su campaña para que le dé claridad a los colombianos”. A tiempo en que la interpeló con lo anterior, “arranca muy mal sus cuentas de campaña con esta información. Le exijo, como cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado, que rinda explicaciones detalladas al país y permita una auditoría forense”. Lea también: Financiadores de Cepeda y Corcho que dieron $1.462 millones para consulta: una empresa en liquidación y un local sin ingresos Bloque de preguntas y respuestas