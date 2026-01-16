Fueron hasta el restaurante que financió la campaña de Corcho y denuncian que “no existe”, ¿qué encontraron?

La financiación de la campaña de la consulta del Pacto Histórico está en el centro del debate público, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas irregularidades en dos de las empresas que aportaron recursos a las candidaturas de Iván Cepeda y Carolina Corcho. La congresista Cathy Juvinao visitó la dirección del local que registra la empresa Chefcito S. A. S. en Bogotá, señalada de haber prestado $ 742 millones de pesos a la campaña de Corcho, y encontró que “no existe nada”.
Juvinao, por medio de un video que compartió por sus redes sociales, dijo que fue a conocer el “restaurante Gusteau Chefcito, que le prestó $742 millones para su campaña de la consulta, y resultó que no existe en la dirección dada, reportó activos de $1’720.000 hasta 2020 y hoy está inactivo”.