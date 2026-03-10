Popular suplemento para niños circula sin registro sanitario, alerta el Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una advertencia dirigida a los consumidores por la circulación en el país de un producto conocido como Hansure Kids, el cual se estaría comercializando sin autorización sanitaria.
De acuerdo con la entidad, este artículo no cuenta con registro válido en Colombia, por lo que “su distribución y venta se consideran fraudulentas”.
Según explicó el organismo de control, tras revisar la información disponible se estableció que el producto no figura entre los medicamentos aprobados por la autoridad sanitaria. Es decir, nadie ha presentado el producto para que sea evaluado por las autoridades de salud nacionales.
Además, el establecimiento mencionado en su promoción, identificado como Laboratorio Pronarcol, no aparece en las bases oficiales de registros sanitarios.