Popular suplemento para niños circula sin registro sanitario, alerta el Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una advertencia dirigida a los consumidores por la circulación en el país de un producto conocido como Hansure Kids, el cual se estaría comercializando sin autorización sanitaria. De acuerdo con la entidad, este artículo no cuenta con registro válido en Colombia, por lo que “su distribución y venta se consideran fraudulentas”. Lea: ¿Cómo les fue a los influencers aspirantes al Congreso? Los que ganaron y los que se quemaron Según explicó el organismo de control, tras revisar la información disponible se estableció que el producto no figura entre los medicamentos aprobados por la autoridad sanitaria. Es decir, nadie ha presentado el producto para que sea evaluado por las autoridades de salud nacionales. Además, el establecimiento mencionado en su promoción, identificado como Laboratorio Pronarcol, no aparece en las bases oficiales de registros sanitarios.

La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima también señaló además que el número de registro usado en la publicidad del producto no corresponde al sistema de codificación que utiliza la entidad. Por esta razón, el instituto indicó que el producto es considerado fraudulento conforme a la normativa sanitaria vigente. “El número de registro que se promociona no está aprobado por el Invima ni corresponde a la codificación oficial”, advirtió la entidad al explicar que la clasificación se sustenta en lo establecido por el Decreto 677 de 1995. El Invima también alertó sobre los posibles riesgos que implica consumir productos sin autorización sanitaria. Al no conocerse con certeza su composición, procedencia ni condiciones de fabricación, podrían generarse efectos adversos en quienes los ingieran. Le puede interesar: Así cambia la vida de una menor con cáncer que no puede acceder a medicinas Entre las posibles consecuencias, mencionó alteraciones gastrointestinales, obstrucción intestinal, episodios de hipoglucemia y reacciones alérgicas o perjudiciales por interacción con medicamentos o alimentos.