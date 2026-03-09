¿Cómo les fue a los influencers aspirantes al Congreso? Los que ganaron y los que se quemaron

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 dejaron un nuevo capítulo en la relación entre redes sociales y política en Colombia. Varios creadores de contenido, activistas digitales y figuras reconocidas en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram decidieron competir por una curul en el Senado o la Cámara de Representantes.
Algunos lograron convertir su popularidad digital en votos, mientras que otros comprobaron que tener millones de seguidores no se traduce en respaldo electoral. En estas elecciones, además, fue clave el papel de las listas cerradas, especialmente en partidos como el Pacto Histórico, que permitió que varios influenciadores llegaran al Congreso sin depender únicamente de su votación individual.