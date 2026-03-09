Licencia de conducción digital en Colombia: requisitos, cómo solicitarla y desde cuándo aplica

La digitalización de documentos oficiales en Colombia sigue avanzando y ahora incluye la licencia de conducción. Los conductores podrán portar este documento en formato digital y presentarlo ante cualquier autoridad de tránsito cuando sea requerido.
Según el Ministerio de Transporte y el Registro Único Nacional de Tránsito, la licencia digital tiene la misma validez jurídica que la versión física cuando es presentada durante controles o procedimientos relacionados con movilidad.
El documento electrónico puede consultarse desde un dispositivo móvil a través de la Carpeta Ciudadana Digital, una plataforma que reúne certificados, registros y otros documentos oficiales de los ciudadanos.