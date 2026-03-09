Licencia de conducción digital en Colombia: requisitos, cómo solicitarla y desde cuándo aplica

La digitalización de documentos oficiales en Colombia sigue avanzando y ahora incluye la licencia de conducción. Los conductores podrán portar este documento en formato digital y presentarlo ante cualquier autoridad de tránsito cuando sea requerido. Lea aquí: Así operará el metro de Medellín este domingo de elecciones en el Valle de Aburrá Según el Ministerio de Transporte y el Registro Único Nacional de Tránsito, la licencia digital tiene la misma validez jurídica que la versión física cuando es presentada durante controles o procedimientos relacionados con movilidad. El documento electrónico puede consultarse desde un dispositivo móvil a través de la Carpeta Ciudadana Digital, una plataforma que reúne certificados, registros y otros documentos oficiales de los ciudadanos.

La licencia de conducción digital en Colombia puede consultarse desde el celular a través de la Carpeta Ciudadana Digital y tiene la misma validez que el documento físico ante autoridades de tránsito. FOTO: Humberto Arango Gómez. ARCHIVO EL COLOMBIANO.

Esta herramienta forma parte de la estrategia de digitalización impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que busca facilitar el acceso a servicios públicos y reducir trámites presenciales.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia digital?

Para acceder a la licencia digital, los conductores deben cumplir con varios requisitos establecidos por las autoridades: - Contar con cédula de ciudadanía digital, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. - Estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)- - Tener la licencia de conducción vigente dentro del sistema. - No registrar multas o sanciones de tránsito pendientes. - Haber aprobado los exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores cuando corresponda. Las autoridades han advertido que, si el conductor tiene multas sin pagar, sanciones activas o inconsistencias en los registros del sistema, la plataforma bloqueará la generación del documento digital. Además, esta modalidad no aplica para quienes tramitan la licencia por primera vez. La versión digital solo se habilita cuando el conductor realiza un proceso de renovación o solicita un duplicado del documento.

¿Cómo descargar la licencia de conducción digital?

El trámite para obtener la licencia electrónica se realiza completamente en línea mediante la Carpeta Ciudadana Digital.

FOTO: Arango Gómez, Humberto / Sergio López. ARCHIVO EL COLOMBIANO.

El proceso es el siguiente: - Ingresar al portal de la Carpeta Ciudadana Digital. - Registrarse o iniciar sesión con el número de cédula. - Validar la identidad utilizando la cédula digital. - Ir a la sección “Mis categorías”. - Seleccionar la opción licencia de conducción digital. - Visualizar o descargar el documento para guardarlo en el celular. Una vez descargada, la licencia digital podrá mostrarse durante controles de tránsito o trámites relacionados con movilidad.

¿Si tengo la licencia digital ya no necesito la física?