Hijo de “Papá Pitufo” quedó libre en proceso por intento de feminicidio en Cartagena; Fiscalía apeló la decisión

El juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías en Cartagena decidió dejar en libertad a Juan Diego Marín Franco, quién es hijo de Diego Marín Buitrago, conocido como el “zar del contrabando”, tras revocar la medida de aseguramiento intramural que pesaba en su contra por tentativa de feminicidio agravado, al considerar —como lo solicitó la defensa— que ya no existe peligro para la víctima; la Fiscalía y el Ministerio Público apelaron la decisión dentro del proceso por los hechos ocurridos el 23 de septiembre en el corregimiento Manzanillo del Mar. Contexto: Capturaron en Cartagena al hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar a su esposa, que está gravemente herida: esto se sabe La medida mantenía privado de la libertad a Marín Franco desde octubre pasado. El procesado había sido enviado a prisión preventiva tras ser imputado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, luego de un presunto ataque con arma cortopunzante contra su entonces pareja sentimental.

La decisión judicial y la apelación de la Fiscalía

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el juez acogió la solicitud de la defensa y concluyó que habían desaparecido los fines constitucionales que justificaban la privación preventiva de la libertad, al estimar que ya no existe un riesgo actual para la víctima. Con base en ese criterio, revocó la medida de aseguramiento intramural y ordenó la libertad del procesado. La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión. Para el ente investigador, la revocatoria desconoce instrumentos internacionales y legales de protección a las víctimas y no incorpora criterios de abordaje con perspectiva y enfoque diferencial de género. Esa postura fue respaldada por el representante del Ministerio Público, que también interpuso recurso de apelación para que se revoque la decisión que dejó en libertad a Marín Franco.

Mientras se resuelve el recurso, el proceso penal continúa. La imputación por tentativa de feminicidio agravado no fue aceptada por el procesado y el expediente sigue su curso en la justicia.

Los hechos que llevaron a la captura de Marín Franco

Según la investigación, Juan Diego Marín Franco fue capturado el 25 de septiembre, dos días después de los hechos ocurridos en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, al norte de Cartagena. La Fiscalía sostiene que, tras una discusión, el procesado habría atacado a su entonces pareja con un arma cortopunzante, causándole lesiones de gravedad.

Los elementos materiales probatorios y los informes médicos presentados por el ente investigador indican que la víctima quedó inconsciente y fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde fue reanimada e intervenida quirúrgicamente. Las valoraciones médicas señalan que su vida estuvo en riesgo inminente. Con base en esas pruebas, en su momento un juez consideró que existían elementos suficientes para imponer la medida de aseguramiento intramural, al estimar que el procesado podía representar un peligro para la víctima y para la sociedad. Esa valoración fue la que ahora fue revisada y revocada por el juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, decisión que será analizada por la segunda instancia tras la apelación presentada.