La historia del partido afín a Petro que recuperó su personería jurídica hace dos años y ahora avaló a esposa de Quintero

El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) reaparece en el escenario político con una precandidatura presidencial ya confirmada y otra en proceso de definición. La primera corresponde a Camilo Romero, exgobernador de Nariño, mientras que la segunda apunta a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que este martes la Registraduría negara su inscripción como candidato.
Si bien Quintero se postuló para participar en la consulta de octubre pasado que dio como ganador a Iván Cepeda como candidato único del petrismo –e incluso, su nombre salió en el tarjetón–, a última hora decidió apartarse del mecanismo.