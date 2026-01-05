La mala hora de Hollman Morris: de la “captura falsa” de Maduro a acusaciones de presunta censura en RTVC

En la madrugada del 3 de enero, mientras la operación militar de Estados Unidos contra Nicolás Maduro estaba en curso, Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia RTVC, se encargó de aumentar la desinformación. Con voz firme interrumpió la programación habitual de la radio, y aseguró que “altas fuentes del gobierno venezolano” le habían desmentido la captura del jefe de Estado de aquel país: “una palabra de cinco letras: Falso”, dijo.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4