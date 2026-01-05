La mala hora de Hollman Morris: de la “captura falsa” de Maduro a acusaciones de presunta censura en RTVC

En la madrugada del 3 de enero, mientras la operación militar de Estados Unidos contra Nicolás Maduro estaba en curso, Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia RTVC, se encargó de aumentar la desinformación. Con voz firme interrumpió la programación habitual de la radio, y aseguró que “altas fuentes del gobierno venezolano” le habían desmentido la captura del jefe de Estado de aquel país: “una palabra de cinco letras: Falso”, dijo.

Han pasado más de 72 horas desde aquella emisión. Maduro, no solo está capturado, sino que ya compareció ante un juez estadounidense en su primera audiencia. Pese a la gravedad de la situación, el gerente de RTVC no pidió disculpas ni rectificó, solo se limitó a rechazar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. “El Sistema Nacional de Medios Públicos no le está lavando la cara al régimen de Venezuela, lo que nosotros estamos rechazando es una intervención militar”, dijo. El episodio de desinformación, sin embargo, sigue causando indignación. Tanto que, incluso, puso sobre la mesa testimonios de periodistas que solían trabajar bajo el mando de Morris y que, según sus anécdotas, tuvieron que enfrentarse a momentos de censura cuando se trataba de hablar de Venezuela.

Denuncias por presunta censura

El periodista Juan José Macía citó el video en el que Morris aseguraba que la captura de Maduro era falsa. Al hacerlo, aprovechó para compartir su testimonio sobre lo que presuntamente sucedió cuando trabajó en el noticiero de RTVC en 2024. Para ese entonces, el director de emisión era Pablo Bastidas. “Recuerdo que después del robo de las elecciones del 28 de julio de 2024, Pablo Bastidas como jefe de emisión de El Calentao me dio la orden “de Venezuela no se habla”. Parece que ahora si les importa el pueblo venezolano y la defensa de los derechos humanos”, narró. Pero no es la primera vez que el nombre de Bastidas es mencionado en presuntos casos de censura. Desde 2024, EL COLOMBIANO ha hablado con varios trabajadores y extrabajadores de RTVC que denunciaron una serie de presuntos maltratos verbales y acoso laboral dentro del sistema de medios públicos. Uno de ellos aseguró que Morris habría puesto unos “censores”. Le puede interesar: Denuncian que RTVC adjudicó sin licitación contrato por $8.000 millones a empresario que cedió mansión al ministro Benedetti “Son personas de toda su confianza en varios de los contenidos estratégicos y son los que nos dan sus mensajes y nos dicen a quién sí podemos invitar”, explicó, y añadió que uno de los “censores” era Bastidas. “Propusieron a Juanita Goebertus, la directora de Human Rights Watch para América Latina con el fin de hablar de Derechos Humanos en la región (...) Bastidas inmediatamente lo negó”, narró la fuente. Aquel no sería el único episodio parecido. En 2025, EL COLOMBIANO también reveló la denuncia de la comunicadora Cielo Reyes, quien aseguró que, de hecho, Bastidas habría ordenado explícitamente no cubrir ningún tema “positivo” del alcalde Carlos Fernando Galán como los avances en el Metro de la capital o que tampoco los periodistas podían entrevistar a personajes de partidos tradicionales como el Liberal y mucho menos de la oposición.

¿Canal político?