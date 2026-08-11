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Hospital de Quibdó pide medicamentos con urgencia para atender víctimas del terremoto

El Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, publicó una lista de medicamentos e insumos que necesita para atender la emergencia provocada por el terremoto, cuyo epicentro fue en Chocó. Estos son los solicitados:

  • Hospital de Quibdó solicita apoyo urgente para atender víctimas del terremoto. Foto: Cortesía / Hospital San Francisco de Asís
    Hospital de Quibdó solicita apoyo urgente para atender víctimas del terremoto. Foto: Cortesía / Hospital San Francisco de Asís
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 6 horas
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En Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto, la emergencia deja hasta ahora 14 personas fallecidas, 138 lesionadas y cinco desaparecidas, según el reporte de situación publicado por la Gobernación a las 9:50 de la mañana.

El movimiento ocurrido a las 7:32 de la mañana del lunes, con epicentro en Chocó, provocó daños en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada de distintos municipios. La Gobernación registra 2.791 afectaciones materiales, aunque advierte que la evaluación continúa y que las cifras pueden cambiar mientras avanzan las verificaciones en territorio.

Entérese: 131 heridos y 13 muertos tras derrumbes de viviendas en Chocó: así se vivió el terremoto de esta mañana en su epicentro

Mientras durante la noche los organismos de socorro mantuvieron las labores de búsqueda y rescate, la atención de los heridos empezó a convertirse en otro de los frentes críticos de la emergencia. La Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, en Quibdó, solicitó apoyo urgente para reponer medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y equipos necesarios para atender la demanda generada por el terremoto.

En un comunicado, el hospital explicó que la emergencia produjo un incremento abrupto de pacientes lesionados y politraumatizados y advirtió sobre un “déficit crítico” de elementos necesarios para los servicios de Urgencias, Cirugía, Hospitalización, Laboratorio Clínico y áreas críticas.

Entre las necesidades prioritarias mencionó compresas estériles, gasas, suturas, vendas de yeso, unidades de sangre y hemoderivados, reactivos de laboratorio y suero antiofídico polivalente.

Lea más: Caravana de ambulancias salió de Medellín para recibir sobrevivientes del terremoto en Chocó

La lista entregada por la institución también incluye medicamentos y elementos para anestesia, cirugía y atención de pacientes críticos, como ketamina, fentanilo, propofol, succinilcolina, norepinefrina, catéteres venosos centrales, circuitos de anestesia, dispositivos de reanimación, camillas, camas hospitalarias y cunas pediátricas.

Esta es la lista de medicamentos solicitados por la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó:

1. Acetaminofén 150 mg/ml — jarabe

2. Acetaminofén 500 mg — tableta

3. Acetaminofén 1 g/100 ml — solución inyectable

4. Acetazolamida 250 mg — tableta

5. Ácido acetilsalicílico 100 mg — tableta

6. Acetilcisteína 100 mg — sobre

7. Acetilcisteína 200 mg — sobre

8. Triamcinolona acetonida 10 mg/ml — ampolla

9. Aciclovir 200 mg — tableta

10. Aciclovir 250 mg — ampolla

11. Ácido fólico 1 mg — tableta

12. Ácido fólico 1 mg/ml — jarabe

13. Adrenalina 1% — ampolla

14. Agua estéril 500 ml — solución

15. Albendazol 100 mg/5 ml — suspensión

16. Albendazol 200 mg — tableta

17. Albúmina humana 20% — ampolla

18. Alfametildopa 250 mg — tableta

19. Alopurinol 100 mg — tableta

20. Alprazolam 0,25 mg — tableta

21. Alprazolam 0,5 mg — tableta

22. Alquitrán de hulla + alantoína — loción

23. Alteplasa 50 mg — ampolla

24. Antiácido de aluminio + hidróxido + simeticona — suspensión

25. Amikacina 100 mg/2 ml — ampolla

26. Amikacina 500 mg/ml — ampolla

27. Amiodarona 150 mg — ampolla

28. Amiodarona 200 mg — tableta

29. Amitriptilina 25 mg — tableta

30. Amlodipino 10 mg — tableta

31. Amlodipino 5 mg — tableta

32. Amoxicilina 250 mg/5 ml — suspensión

33. Amoxicilina 500 mg — cápsula

34. Ampicilina 250 mg — suspensión

35. Ampicilina + sulbactam 1 g/0,5 g — ampolla

36. Ampicilina 1 g — ampolla

37. Ampicilina 500 mg — ampolla

38. Ampicilina 500 mg — cápsula

39. Ácido ascórbico 500 mg — tableta

40. Atorvastatina 20 mg — tableta

41. Atorvastatina 40 mg — tableta

42. Atropina 1 mg/ml — ampolla

43. Azitromicina 200 mg/5 ml — suspensión

44. Azitromicina 500 mg — tableta

45. Aztreonam 1 g — ampolla

46. Beclometasona 250 mcg — aerosol bucal

47. Beclometasona 50 mcg — aerosol bucal

48. Betametasona 4 mg/ml — ampolla

49. Betametasona crema 0,05% — crema

50. Digoxina 0,1 mg — tableta

51. Metoprolol tartrato 50 mg — tableta

52. Metronidazol 500 mg — tableta

53. Metronidazol 500 mg/100 ml — solución inyectable

54. Midazolam 5 mg/ml — ampolla

55. Mometasona 50 mcg — aerosol nasal

56. Montelukast 10 mg — tableta

57. Naloxona 0,4 mg/ml — ampolla

58. Naproxeno 500 mg — tableta

59. Neostigmina 0,5 mg/ml — ampolla

60. Nifedipino 10 mg — cápsula

61. Nistatina 100.000 UI — suspensión oral

62. Nistatina crema 1% — crema

63. Nitroprusiato de sodio 50 mg — ampolla

64. Noradrenalina 1 mg/ml — ampolla

65. Omeprazol 20 mg — cápsula

66. Ondansetrón 4 mg/2 ml — ampolla

67. Oxitocina 10 UI/ml — ampolla

68. Paracetamol 1 g/100 ml — solución inyectable

69. Penicilina cristalina 1 millón UI ampolla

70. Piperacilina/tazobactam 4,5 g — ampolla

71. Polimixina B 500.000 UI — ampolla

72. Prednisolona 5 mg — tableta

73. Prednisolona 1% — gotas oftálmicas

74. Propofol 1% — ampolla

75. Propranolol 40 mg — tableta

76. Ranitidina 150 mg — tableta

77. Ranitidina 50 mg/5 ml — ampolla

78. Salbutamol 100 mcg — inhalador

79. Salbutamol 5 mg/ml — solución nebulizable

80. Suero antiofídico polivalente — ampolla

81. Sulfato de magnesio 20% — ampolla

82. Tramadol 50 mg — cápsula

83. Tramadol 100 mg/2 ml — ampolla

84. Vancomicina 500 mg — ampolla

85. Vancomicina 1 g — ampolla

86. Vecuronio 10 mg — ampolla

87. Vitamina K1 10 mg — ampolla

88. Warfarina 5 mg — tableta

La lista entregada por la institución también incluye medicamentos y elementos para anestesia, cirugía y atención de pacientes críticos.

Rescate de personas y evaluación de daños tras el terremoto en el epicentro, Chocó

Durante la noche, los equipos de emergencia permanecieron en distintos puntos afectados, mientras familiares y comunidades seguían pendientes de las personas que aún no habían sido ubicadas.

En diferentes zonas del departamento persisten problemas en el fluido eléctrico, la telefonía y las comunicaciones, lo que dificulta tanto la atención de la población como la consolidación del balance de daños.

Los cinco desaparecidos reportados oficialmente en Chocó mantienen abierto el frente de búsqueda. Al mismo tiempo, las autoridades continúan verificando las condiciones de viviendas, edificios y otras estructuras que pudieron quedar comprometidas por el movimiento.

La Gobernación insiste en que el balance es preliminar. Los organismos de respuesta siguen recopilando información en los municipios y las cifras de víctimas y daños pueden aumentar o modificarse conforme se complete la evaluación. A nivel nacional, el terremoto deja hasta ahora 181 víctimas mortales, de acuerdo con el balance suministrado para esta emergencia.

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Siga leyendo: ¿Cuánto costará reconstruir a Colombia tras el terremoto? La cifra inicial asciende a $20 billones

Bloque de preguntas y respuestas:

El hospital solicita un listado amplio de medicamentos, entre ellos acetaminofén, adrenalina, amiodarona, antibióticos como amoxicilina, ampicilina y vancomicina, analgésicos, medicamentos para anestesia y suero antiofídico polivalente, entre otros.
¿Qué insumos médicos necesita el Hospital San Francisco de Asís tras el terremoto?
Entre los insumos prioritarios están compresas estériles, gasas, suturas, vendas de yeso, ropa quirúrgica desechable, esparadrapo, micropore, clorexidina, catéteres venosos centrales, circuitos de anestesia, camillas, camas hospitalarias y cunas pediátricas.
¿Cuántas personas han muerto y resultado heridas por el terremoto en Chocó?
El hospital solicita un listado amplio de medicamentos, entre ellos acetaminofén, adrenalina, amiodarona, antibióticos como amoxicilina, ampicilina y vancomicina, analgésicos, medicamentos para anestesia y suero antiofídico polivalente, entre otros.
¿Qué insumos médicos necesita el Hospital San Francisco de Asís tras el terremoto?
Entre los insumos prioritarios están compresas estériles, gasas, suturas, vendas de yeso, ropa quirúrgica desechable, esparadrapo, micropore, clorexidina, catéteres venosos centrales, circuitos de anestesia, camillas, camas hospitalarias y cunas pediátricas.
¿Cuántas personas han muerto y resultado heridas por el terremoto en Chocó?
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