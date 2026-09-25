Nairo Quintana y su despedida de los Mundiales: “Es de muchísimo orgullo representar a mi país”

Nairo Quintana volverá a ponerse la camiseta de Colombia este domingo para afrontar una carrera que tendrá un significado especial: será su sexto y último Mundial de ciclismo como profesional.

A los 36 años, el boyacense, campeón del Giro de Italia-2014 y de la Vuelta a España-2016, además de tres veces podio del Tour de Francia, llega al trazado de Montreal como uno de los hombres de mayor experiencia del seleccionado nacional, que orienta el antioqueño David Vargas.

La prueba élite masculina tendrá 273,7 kilómetros y más de 3.800 metros de desnivel acumulado. No habrá un puerto de montaña largo que marque diferencias, pero sí un exigente circuito de 13,4 kilómetros alrededor de Mont-Royal, al que los corredores deberán darle 12 vueltas.

Ese tipo de recorrido, con constantes ascensos y descensos, plantea un desafío diferente para Nairo, quien reconoce que será una carrera exigente y con características favorables para corredores de mucha potencia en esfuerzos cortos.

“Aquí estamos. Tampoco vamos a mentir, es una carrera de un día, para especialistas de muchísima potencia en estas subidas tan cortas, no es fácil”, expresó el corredor en diálogo con Caracol Radio y AS Colombia.

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El líder histórico del ciclismo colombiano entiende que la estrategia nacional deberá construirse de manera colectiva y que hombres como Harold Tejada, Brandon Rivera y Sergio Higuita pueden tener un papel determinante.

“Es importante saber cómo viene Harold Tejada, cómo está Brandon, cómo está Higuita, que sobre todo para nosotros Higuita es el hombre referente en este tipo de recorridos, porque ha sido un poco más especialista en clásicas”, explicó.

Para Nairo, más allá del resultado individual, este Mundial representa una oportunidad especial para despedirse de una de las competencias que marcaron su trayectoria internacional.

“Me llena de muchísima emoción ver a toda la gente, llevar la camiseta del país representándolos en este Mundial. Poder terminar mi carrera deportiva representando a mi país es de muchísimo orgullo”, manifestó.

Quintana debutó en un Mundial élite en Florencia, Italia, en 2013. Su mejor resultado en esta clase de competencias llegó en Innsbruck, Austria, en 2018, cuando terminó en el puesto 15. En su última participación, en Wollongong, Australia, en 2022, fue 66.

Ahora tendrá una última oportunidad de competir por Colombia en el máximo certamen de ruta. Y hay una cuenta pendiente que el propio Nairo reconoce cuando repasa lo que le faltó conseguir durante su carrera.

“Por supuesto, ganar un Mundial, sino hubiera sido conmigo, con algún compañero, poder transmitir esa solidaridad y esa unión que debemos tener todos los colombianos para buscar una medalla para nuestro país”, afirmó.

Esa reflexión también la convierte en un mensaje para las nuevas generaciones del ciclismo nacional. Nairo quiere que quienes vienen detrás entiendan que los grandes objetivos son posibles para los corredores colombianos.

“Quiero transmitirle a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, el poder intentarlo, poder soñar, decirles que se puede ganar, así como logramos ganar las diferentes y mejores carreras en el mundo como colombianos”, agregó.