¿Qué señalaron en su informe?

La entidad dijo haber estudiado el material probatorio que tenían las autoridades colombianas en su contra por el presunto soborno a testigos y fraude procesal en las instalaciones de la cárcel La Picota, en Bogotá. Dijeron haber analizado y valorado el “material indiciario y probatorio que fue recolectado durante su investigación y el que fue trasladado por parte de la Corte Suprema de Justicia en el momento en el que se cambió la competencia para conocer del asunto, en virtud de la pérdida del fuero como congresista”, señaló la Ong.

Así mismo, aseguró el organismo internacional que “la probabilidad de verdad que encontró la Fiscalía en este evento es que el señor Juan Guillermo Monsalve no tenía nada de qué retractarse, porque además no conocía lo que en verdad ocurrió en la Hacienda Guacharacas, y que además él no hizo parte del Bloque Metro o de alguna organización paramilitar en la época de los hechos que son investigados y que vinculan a la familia Uribe Vélez”. Por lo que “Juan Guillermo Monsalve no era testigo de ningún acto ilegal que presuntamente hubiera cometido el expresidente Álvaro Uribe”, agregó el organismo no gubernamental consultor de la OEA.

También dijeron haber encontrado que el señor “Juan Guillermo Monsalve fue visitado el 23 de febrero de 2018 por la magistrada auxiliar Sandra Arroyave para escucharlo en declaración bajo la gravedad de juramento y sin la presencia de los abogados del expresidente para contrainterrogarlo; en dicha declaración relató los hechos en los que presuntamente habría sido buscado por Enrique Pardo Hasche para cambiar su versión en la primera entrevista que le concedió a Iván Cepeda Castro en 2011″.

Además, señaló la Human Rights Institute, contrario a lo que expresó Juan Guillermo Monsalve, y que fue soportado también por la Fiscalía, “Enrique Pardo Hasche manifestó que fue Monsalve quien lo buscó para que contactara a alguna persona que tuviera relación con Álvaro Uribe, ya que este se encontraba en condiciones de rectificar o aclarar lo que él mismo había dicho”. Afirmación que la Fiscalía soportó a través de la declaración de Pardo Hasche, y que también había rendido ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado 6 de septiembre de 2019.

Es así que para la Fundación Derechos & Justicia Asociados, “según el análisis dogmático del tipo penal, los elementos materiales probatorios aportados por parte de la Fiscalía, las reiteraciones realizadas por parte de Ministerio Público y la intervención de la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe, se concluye que no existe un indicio que permita desvirtuar la presunción de inocencia”, concluyó.