x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Consternación en Ibagué por la muerte de reconocida periodista en accidente de tránsito: habló el taxista involucrado

Dayanna Patricia Trujillo Guayabo permaneció tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de su estado clínico.

  • Murió Dayanna Patricia Trujillo Guayabo en un accidente de tránsito en Ibagué, Tolima. FOTO: Tomada de Instagram @dayannaguayabo1
    Murió Dayanna Patricia Trujillo Guayabo en un accidente de tránsito en Ibagué, Tolima. FOTO: Tomada de Instagram @dayannaguayabo1
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

18 de octubre de 2025
bookmark

Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo, una joven de 23 años que trabajaba como periodista en el medio digital El Irreverente. El hecho ocurrió en Ibagué, Tolima, cuando la mujer se movilizaba en su motocicleta. Sin embargo, kilómetros más adelante colisionó contra un taxi cerca de las 5:45 de la mañana, lo que provocó que cayera al pavimento, sufriendo graves lesiones en la cabeza y en el resto del cuerpo.

Al lugar del accidente llegó personal médico, que trasladó a Dayanna de urgencia a la Clínica Medicadiz. Allí permaneció durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de su estado. Se informó que, como consecuencia del choque, sufrió un trauma craneoencefálico y, pese a los esfuerzos del equipo médico, no logró sobrevivir.

Lea también: Luto en el Cauca: murió la secretaria de Planeación de Popayán en accidente de tránsito

El Irreverente confirmó la noticia del fallecimiento a través de sus redes sociales, enviando sentidas condolencias a la familia y allegados de la joven, reconocida por su actitud carismática y su entrega al trabajo periodístico.

“Hoy recordamos a nuestra compañera y amiga, quien iluminó cada historia con su pasión y su sonrisa. Tu partida deja un vacío inmenso, pero también una huella imborrable en nuestros corazones. Te vamos a extrañar siempre”, se lee en una publicación.

Declaraciones del taxista involucrado en el accidente de Dayanna Patricia Trujillo Guayabo

Por su parte, el conductor del taxi entregó su versión de los hechos, asegurando que su “conciencia está limpia”. En su relato al diario El Nuevo Día, indicó que aquel día del accidente estaba trabajando bajo intensa lluvia, lo que empañó su vidrio y lo obligó a orillarse para limpiarlo.

Cuando el vehículo estaba detenido, sintió un fuerte golpe en la parte trasera y, al verificar lo ocurrido, se percató de que se trataba de un trágico accidente. Aseguró además que estaba correctamente estacionado y que no había un alto flujo vehicular en la vía. “El carro estaba orillado. Fue algo para mí muy difícil”, declaró al medio citado, concluyendo que clima pudo haber influido en la poca visibilidad que tenía Dayanna en ese momento.

Siga leyendo: Sigue el misterio alrededor de la muerte de un hombre en reconocido sitio turístico de Sopetrán, Antioquia

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida