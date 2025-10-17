Luto en el Cauca: murió la secretaria de Planeación de Popayán en accidente de tránsito

Yasmín Hurtado, secretaria de Planeación de Popayán, perdió la vida mientras se movilizaba en un vehículo por el sector conocido como El Volador, en la vereda Betulia, municipio de La Vega (Cauca).

De acuerdo con la información preliminar, la funcionaria cayó al abismo tras salirse de la vía. Medios locales informaron que otras cuatro personas que viajaban en el automotor resultaron heridas en el siniestro. Lea también: “Si una persona que se inscribió a consulta renuncia, no puede participar”: magistrado de CNE sobre candidatura de Quintero Hurtado, quien contaba con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, se había desempeñado como inspectora de Policía y como funcionaria de la Gobernación del Cauca. Ella y los demás ocupantes recibieron asistencia médica gracias al apoyo de los habitantes de la zona.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, se pronunció para enviar sentidas condolencias a la familia y allegados de la secretaria de Planeación. “Hoy acompaño con profundo pesar al senador Ferney Silva Idrobo y a su familia, tras el lamentable accidente en el que falleció su esposa, la Dra Yasmin Hurtado, quien se desempeñaba como secretaria de Planeación en la alcaldía de Popayán”, se lee en una publicación de X (antes Twitter). Y agregó: “Quienes la conocimos sabemos de su integridad, su compromiso con el servicio público y la fortaleza que siempre la caracterizó. En este momento prevalece el valor de la vida, el amor y la esperanza. Toda mi solidaridad, respeto y apoyo sincero para el senador, para su hija y sus seres queridos”.