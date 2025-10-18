x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Manrique brillará en Chile: bailarines paisas, campeones de salsa cabaret, representarán a Colombia en el Mundial de Baile 2026

De Manrique para el mundo: los bailarines paisas Cristian Camilo Durán y María Fernanda Ossa Álvarez se consagraron campeones nacionales de salsa cabaret en Cali y representarán a Colombia en el Mundial de Baile 2026 en Chile. Estos son los detalles de su logro.

  • Cristian Durán y María Ossa representarán a Colombia en el Euroson Latino, que se realizará en México en diciembre. FOTO: cortesía El Balcón de los Artistas.
    Cristian Durán y María Ossa representarán a Colombia en el Euroson Latino, que se realizará en México en diciembre. FOTO: cortesía El Balcón de los Artistas.
Andrea Lara
Andrea Lara
18 de octubre de 2025
bookmark

En Cali, la capital mundial de la salsa, los bailarines Cristian Camilo Durán y María Fernanda Ossa Álvarez, del colectivo El Balcón de los Artistas de Manrique, se coronaron campeones nacionales en la categoría Salsa Cabaret (acrobática), convirtiéndose en los representantes oficiales de Colombia para el Campeonato Mundial de Baile, que se realizará en Chile en mayo de 2026.

Este nuevo triunfo consolida la proyección internacional de la dupla paisa, que siete meses atrás también había conquistado el Paramount Cup Festival de Oaxaca (México), una de las competencias más exigentes del circuito latino de baile.

Cristian Durán y María Ossa ya habían conquistado el Paramount Cup de Oaxaca antes de coronarse campeones nacionales. FOTO: cortesía El Balcón de los Artistas.
Cristian Durán y María Ossa ya habían conquistado el Paramount Cup de Oaxaca antes de coronarse campeones nacionales. FOTO: cortesía El Balcón de los Artistas.

El baile ha sido nuestra manera de contar quiénes somos. Ganar en Cali, la capital mundial de la salsa, tiene un valor inmenso. Representar a Medellín y a Colombia es un sueño que ahora se vuelve compromiso”, expresó Cristian Camilo Durán, visiblemente emocionado. Por su parte, María Ossa destacó el esfuerzo que hay en este logro: “Detrás de cada acrobacia y de cada sonrisa hay horas de entrenamiento, caídas, risas y fe. Este logro es de todos los que creen en nosotros y en la fuerza transformadora del arte.

En contexto: ¡Qué orgullo! Bailarines paisas ganaron competencia internacional de salsa cabaret en México

La competencia nacional, enmarcada en el espíritu de El Mundial más que una competencia, busca impulsar carreras, abrir oportunidades y consolidar el futuro del baile profesional latino. En ese contexto, Durán y Ossa encarnan el ideal del certamen: talento, disciplina y pasión convertidos en inspiración.

Cristian Camilo Durán, uno de los nombres más reconocidos en la escena de la salsa y el tango de Medellín, ha sido campeón mundial en ambas modalidades, además de coreógrafo y director artístico. Su trayectoria incluye participaciones en el Colombia Salsa Festival, el World Tango Championships, y el Palo Pa’ Rumba.

Lea también: La “ciudad de las aves”: Cali es finalista para ser sede de dos grandes eventos internacionales de aviturismo

A sus 16 años, María Fernanda Ossa Álvarez se perfila como una de las grandes promesas de la danza latina. En su corta, pero destacada carrera, ya ha obtenido títulos como el primer puesto en danza contemporánea del Latin Dance Fusion Fest y el campeonato juvenil de tango en el Festival Internacional de Tango de Medellín.

Durán y Ossa continúan su preparación para su próxima cita internacional: el Euroson Latino, una de las competencias más importantes del mundo de la salsa, que se celebrará en México en diciembre.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida