Sigue el misterio alrededor de la muerte de un hombre en reconocido sitio turístico de Sopetrán, Antioquia

¿Qué le pasó a Rubén Darío Quenguan Marín en el ecoparque El Gaitero? Esa es la pregunta que la familia exige que respondan tanto la administración del reconocido sitio turístico como las autoridades, luego de perder a su ser querido el pasado puente festivo y no tener hasta ahora, ni siquiera, el sosiego de saber qué ocurrió.

Según el relato de la familia de Rubén, el hombre de 48 años llegó hasta el reconocido sitio para pasar el fin de semana junto a su esposa. La idea era quedarse hospedados hasta el lunes 13 de octubre. Según su hija Paulina, Rubén decidió ir a tomar unos tragos después de las 11:00 de la noche de ese domingo. También le dijo a su esposa antes de salir que aprovecharía para llamar a Paulina.

Y así lo hizo. Paulina relató que sobre las 11:32 de la noche, ella tuvo la última conversación por celular con su padre y todo estaba bien. Pero pasaron las horas y la esposa comenzó a inquietarse. Al ver entonces que no llegaba, decidió salir a buscarlo y le pidió ayuda a un celador porque los reflectores del lugar no funcionaban. Pero esas primeras horas de búsqueda fueron estériles. A la esposa le llamó la atención que desde el primer momento la administración del lugar aseguró que las cámaras de seguridad no funcionaban.

Fue solo hasta las 6:00 a.m. del lunes festivo que el cuerpo de Rubén fue hallado flotando en el lago, el mayor atractivo por el que es conocido El Gaitero. Los bomberos procedieron a hacer el rescate del cuerpo, mientras que la policía que acudió al lugar apuntó como hipótesis del caso un hecho “accidental por ingesta de licor”.

Pero los hechos anómalos. Después de que Medicina Legal finalizó la inspección y les entregó el cuerpo, la familia encontró que el cadáver de Rubén tenía golpes severos y hematomas. Lo que dictaminó el médico forense fue que Rubén fue víctima de homicidio y que cuando su cuerpo cayó –o fue arrojado– al agua ya estaba muerto.

El Gaitero, a través de un comunicado, afirmó que, tras el reporte de desaparición de Rubén que hizo su esposa, activaron los protocolos de emergencia y han brindado toda la colaboración a las autoridades competentes. Sin embargo, lo que exige la familia al lugar es que aporten la información de las cámaras. Los usuarios en redes sociales han señalado que es inadmisible que un lugar de estos asegure que no tiene cámaras de seguridad, y que evidencia una desprotección para los huéspedes. En el lugar donde encontraron al hombre hallaron también botellas de cerveza, por lo que tienen la hipótesis de que Rubén estuvo acompañado de otras personas.