ICBF descarta preliminarmente abuso sexual físico en caso de menores hallados con estadounidense en Bogotá

Las investigaciones sobre el caso que generó alarma en el barrio Chicó Navarra, en el norte de Bogotá, continúan avanzando. Mientras las autoridades recopilan pruebas y esperan los resultados definitivos de Medicina Legal, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aseguró que de manera preliminar no existen indicios de violencia sexual física contra los tres menores que fueron encontrados en un apartamento junto a un ciudadano estadounidense.

La funcionaria explicó que las valoraciones médicas y las entrevistas realizadas hasta el momento permiten descartar inicialmente la existencia de agresiones sexuales físicas. Sin embargo, insistió en que la investigación sigue abierta y que todavía es necesario analizar otros elementos para esclarecer completamente lo sucedido.

“Se descartaría violencia sexual física”, indicó Cáceres en declaraciones entregadas a medios nacionales, aunque aclaró que existen otros factores que deben ser evaluados dentro de una posible situación de abuso y vulneración de derechos.

Los tres hermanos, de 5, 7 y 15 años, permanecen bajo la protección del ICBF luego de recibir atención integral en el Hospital Simón Bolívar, donde fueron sometidos a valoraciones médicas, psicológicas y forenses tras la activación del protocolo conocido como código blanco, utilizado en casos de sospecha de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

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A través de su cuenta en la red social X, la directora del ICBF reiteró que el reporte preliminar sobre el estado de los menores es tranquilizador, aunque pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones judiciales.

“Tenemos reporte preliminar de tranquilidad; sin embargo, hay que esperar a las entidades investigadoras y los resultados”, señaló.

El caso se conoció el domingo, cuando residentes del sector grabaron un video desde edificios vecinos en el que se observaba a un hombre junto a un menor en el balcón de un apartamento. Las imágenes generaron preocupación inmediata entre los ciudadanos, quienes alertaron a las autoridades ante la sospecha de un posible abuso sexual.

Tras la denuncia, uniformados de la Policía y funcionarios de Infancia y Adolescencia llegaron al lugar y encontraron a otros dos menores dentro del inmueble. El ciudadano estadounidense fue capturado y permanece bajo custodia mientras la Fiscalía avanza en las verificaciones correspondientes.

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En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro aseguró que las imágenes pudieron haber sido malinterpretadas. Según el mandatario, la información preliminar de la que dispone apunta a que el extranjero no habría abusado sexualmente del niño.

“El ciudadano norteamericano (...) al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida”, escribió Petro en su cuenta de X.

El jefe de Estado también indicó que los tres menores se encontraban en un proceso de adopción y aprovechó la situación para insistir en su propuesta de eliminar las tercerizaciones dentro del sistema de protección del ICBF.

Aunque las investigaciones continúan, las declaraciones de la directora del ICBF y los resultados preliminares de las valoraciones médicas coinciden con la versión expuesta por el presidente Gustavo Petro, según la cual no existirían evidencias iniciales de abuso sexual físico contra los menores.

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En las últimas horas, un juez ordenó la libertad del ciudadano estadounidense mientras avanza el proceso de investigación. Entretanto, los tres hermanos seguirán bajo la protección del ICBF, entidad encargada de garantizar su bienestar y el restablecimiento de sus derechos mientras las autoridades concluyen las verificaciones del caso.