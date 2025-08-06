x

¿Cuál es la importancia de la isla de Santa Rosa en la tensión diplomática entre Perú y Colombia?

Colombia, más allá de la disputa por un islote de menos de 10 hectáreas, se jugaría el futuro de la soberanía sobre el río Amazonas que, cada vez más, se aleja de Leticia.

  Este es el letro que hay en la entrada del islote de Santa Rosa. FOTO: AFP
    Este es el letro que hay en la entrada del islote de Santa Rosa. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

Justo en la entrada de la isla de Santa Rosa, un cayo de menos de 10 hectáreas y que está incrustado en las aguas dulces del río Amazonas, hay un aviso en el que la Marina de Guerra del Perú anuncia la bienvenida a territorio y soberanía del país inca. Ese territorio ahora es un escenario de disputa y de tensiones diplomáticas con Colombia.

Bastan solo 30 segundos en lancha desde Leticia (capital del Amazonas) para llegar a ese territorio. En la isla hay un restaurante conocido como El Paisa Jaramillo, un negocio que montó un antioqueño que se casó con una peruana.

En contexto: Petro dice que Perú “copó territorio de Leticia” que le pertenece a Colombia; Cancillería ya se pronunció

El presidente Gustavo Petro se encargó de poner en el centro la discusión. Aseguró que la comitiva oficial viajará hasta el Amazonas este 7 de agosto para visibilizar lo que, para él, ha sido una ocupación irregular de los peruanos de un territorio que aún está en disputa.

Julio Kahn, alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla –que dicen ellos cobija a la isla– aseguró que ese cayo desde sus inicios ha sido poblado por ciudadanos peruanos. Añadió que allí conviven en paz colombianos, peruanos y brasileños.

Mariscal Ramón Castilla. Foto: captura de video
Mariscal Ramón Castilla . Foto: captura de video

Apuntó que el Congreso del Perú aprobó por unanimidad la creación del distrito de Isla de Santa Rosa que, incluso, ya tiene alcalde. En la actualidad viven unas 2.500 personas en ese territorio.

Para el presidente Petro, Perú se apropió de un territorio que, de acuerdo con el tratado de Río de Janeiro, debe pertenecer a Colombia. La Cancillería de Colombia, por su parte, pidió que, basados en una metodología de asignación se decida la soberanía de las islas surgidas en el cause del río Amazonas después de 1929.

¿Cuál es la importancia de la isla?

El canciller de Perú, Elmer Schialer, afirmó que no se ha tocado un solo milímetro del territorio colombiano, y subrayó que Santa Rosa es y siempre ha sido parte de Perú.

En 2024, el entonces director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, Diego Cadena, declaró que la isla no pertenecía al Perú y que su ocupación sería irregular, lo que motivó una nota de protesta diplomática por parte de Lima. En junio pasado el Congreso peruano aprobó por ley la creación del distrito Santa Rosa de Loreto y consolidó aún más la soberanía del país.

Entérese: Así es la isla Santa Rosa de Yavarí, el punto que está generando discordia entre Colombia y Perú

Este territorio es una zona estratégica porque está ubicado en la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia.

En teoría, estas islas son de “nadie” al menos hasta que ambos países reevalúen binacionalmente los límites de sus territorios. Cuando Colombia y Perú definieron sus fronteras (1922), estos islotes no existían. Emergieron en la segunda mitad del siglo XX.

Lo cierto es que Colombia se juega el futuro, en el medio está la posibilidad de perder cualquier conexión con el río Amazonas. Un estudio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional alertó recientemente sobre el riesgo de que Colombia pueda perder su conexión fluvial más importante. Leticia se aleja cada vez más del caudal del río.

“Un modelo desarrollado por la Armada Nacional anticipaba desde hace varios años que, para 2030, el río Amazonas podría dejar de pasar frente a Leticia durante la mayor parte del año (...) Hoy el modelo es una realidad”, apunta el estudio.

