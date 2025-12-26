Imani Dia Smith, famosa actriz del Rey León, fue asesinada en EE. UU.: capturaron a su pareja como sospechoso

La justicia de Nueva Jersey presentó cargos formales contra la pareja de la actriz Imani Dia Smith, —reconocida por su papel como la joven Nala en el musical El Rey León en la versión de Broadway— quien se encuentra recluido en el Centro Correccional de Middlesex a la espera de una audiencia
Le puede interesar: Rosalía, Lady Gaga y dos colombianos figuraron entre los cantantes favoritos de Barack Obama en 2025: esta es la lista
Smith, de 26 años, fue hallada con heridas de arma blanca en su residencia en el barrio Edison el pasado domingo 21 de diciembre. Tras ser trasladada al hospital Robert Wood Johnson University en New Brunswick, donde confirmaron su fallecimiento.