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Ni con narcoladrillos ni en narcocamioneta: disidencias de Farc perdieron dos grandes cargamentos de droga

La marihuana fue decomisada en dos procedimientos realizados en Quindío y Cauca.

  • Esta es la camioneta cargada de marihuana que el Ejército interceptó en una vía de Quindío. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    Esta es la camioneta cargada de marihuana que el Ejército interceptó en una vía de Quindío. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
  • Al remover los ladrillos que cargaba el camión en Puerto Tejada, los policías encontraron los paquetes de marihuana. IMAGEN TOMADA DE VIDEO POLICIAL.
    Al remover los ladrillos que cargaba el camión en Puerto Tejada, los policías encontraron los paquetes de marihuana. IMAGEN TOMADA DE VIDEO POLICIAL.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Las disidencias de las Farc perdieron cerca de dos toneladas de marihuana tipo cripa, la cual intentaron camuflar en distintos métodos en vehículos que fueron interceptados por las autoridades en las carreteras nacionales.

El primer caso fue reportado este miércoles por el Ejército en la zona rural del municipio de Salento, en Quindío.

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Allí, en un puesto de control instalado por los militares, fue sorprendido el conductor de una camioneta, transportando una tonelada de la sustancia.

Lo extraño es que los paquetes de cripa no venían en ninguna caleta, sino que estaban a plena vista, llenando la carrocería desde el piso hasta el techo, al punto de que algunos paquetes cayeron apenas uno de los soldados abrió una puerta.

El Ejército indicó que la mercancía al parecer pertenece al Frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc. Este grupo, que delinque en el departamento del Valle, está integrado a la Segunda Marquetalia, que dirige desde Venezuela el terrorista Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”).

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El otro decomiso fue reportado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía en el municipio de Puerto Tejada, en Cauca.

Sucedió en la vereda Los Bancos, donde fue inspeccionado un camión que transportaba ladrillos hacia el interior del país.

Los policías detectaron que, cubiertos con los ladrillos, los traficantes habían escondido 928 kilos de marihuana cripa envueltos en bolsas plásticas.

Al remover los ladrillos que cargaba el camión en Puerto Tejada, los policías encontraron los paquetes de marihuana. IMAGEN TOMADA DE VIDEO POLICIAL.
Al remover los ladrillos que cargaba el camión en Puerto Tejada, los policías encontraron los paquetes de marihuana. IMAGEN TOMADA DE VIDEO POLICIAL.

El director de la Policía Antinarcóticos, general William Castaño, detalló que el cargamento al parecer pertenecía al frente Dagoberto Ramos, que delinque en el norte de Cauca al servicio del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia fariana que comanda Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).

Dicha mercancía fue avaluada por la Policía en 750 millones de pesos en el mercado negro.

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