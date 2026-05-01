Trump aseguró que podría “tomar el control” de Cuba al terminar su agenda con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Cuba al asegurar que podría asumir el control de la isla “en muy poco tiempo”, una vez finalice sus acciones en Irán. La afirmación la hizo durante una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, ante un grupo de empresarios y líderes políticos.
En su discurso, el mandatario planteó incluso un escenario en el que el portaaviones USS Abraham Lincoln sería desplegado en el Caribe, a corta distancia de la costa cubana.
Según su relato, una demostración de fuerza de ese tipo bastaría para que los ciudadanos de la isla reaccionaran con una rendición, en una declaración que ha generado controversia por su tono y alcance.
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