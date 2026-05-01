Conozca a Manuel Nardini, el técnico que sacude a Paisas con intensidad, victorias y ambición

El técnico argentino Juan Manuel Nardini vive intensamente el baloncesto. Desde la raya va de un lado a otro, hace gestos, alerta a sus jugadores, interactúa con los árbitros y mantiene la intensidad del juego para que su equipo vaya siempre en busca del triunfo. Desde que llegó a Paisas, suma con el equipo tres victorias y una derrota, y confiesa que, antes de arribar a Medellín, vivió las 23 horas más maratónicas de sus 39 años, ya que fue el tiempo que tuvo para dejar todo organizado en casa y viajar a la ciudad de la Eterna Primavera para asumir las riendas del quinteto antioqueño. El entrenador, que nació en Buenos Aires, Argentina, y tiene raíces italianas, cuenta en su trayectoria con experiencia en México y títulos en su tierra natal con San Lorenzo, además de uno en Venezuela con Guaiqueríes. También habla tres idiomas: inglés, italiano y español.

En su carrera como entrenador, Nardini ha dirigido a jugadores de la NBA como Courtney Fells, Luis Montero, Nicolás Laprovittola, Jeff Adrien y Trey Gilder. Además, también ha sido entrenador de basquetbolistas de la Euroliga como Davion Berry, Lucas Victoriano y Leonardo Mainoldi, y cuenta con 30 partidos internacionales como coach. Entre ese universo de jugadores que ha dirigido está el sanandresano Michael Jackson Wright, quien precisamente también fue anunciado como refuerzo de Paisas en las últimas horas y estuvo con el quinteto en los duelos como visitante ante Caimanes del Llano en Villavicencio. Conversamos con el entrenador sobre sus expectativas y el sello que le quiere implantar a Paisas. ¿Qué conocía de la Liga Profesional antes de venir? “Bueno, es una liga muy física, que tiene un ritmo muy alto. No se juega tanto sistema, tan táctico, pero sí es muy disputada y aguerrida”. ¿Qué referencia tenía de Paisas? “Lo conocía bastante porque jugó la Champions y ya se ha hecho un nombre en América. Sabía de los jugadores que han pasado por el equipo, de la forma de juego, y cuando se generaron los primeros acercamientos con el club empecé a ver sus juegos en la liga para hacerme una idea de qué tipo de grupo tenían actualmente. Vi que era un equipo bien trabajado, con buena forma física y buenos jugadores”. ¿Lo que encontró en Medellín es lo que esperaba? “Estuve un par de veces en Colombia jugando la Liga Sudamericana, pero no había podido estar en Medellín. Ya le dije a mi esposa la impresión que me causó ver una ciudad verde, moderna. No tenía idea, porque mi llegada fue muy rápida: estaba en mi casa y luego, en 23 horas, vi partidos del equipo mientras empacaba las maletas y dejaba todo cuadrado en casa con los chicos. Así que, al aterrizar en la ciudad, me encantó lo que encontré”. ¿Cuáles son sus expectativas con Paisas? “Generar un cambio grande de energía para competir de buena manera y tener una temporada ganadora, porque está claro que la mentalidad y el objetivo con el grupo es alcanzar el tricampeonato”. ¿Qué impresión le dejó la afición de Paisas? “El coliseo es hermoso. Estoy sorprendido por la infraestructura, no solo la cancha sino todo el complejo. Vi que hay coliseo de voleibol, de básquet, de patinaje. La verdad es que me ha impresionado el escenario en general y también me pareció bastante agradable ver tantos niños y tantas personas en el coliseo. Los aficionados son muy importantes porque la gente empuja, alienta y, cuando estás decayendo, llega esa energía desde las gradas, se contagia en el banco y en la cancha con los jugadores, y eso es vital para buscar los buenos resultados. Espero que nos sigan acompañando y viniendo en mayor cantidad: cuanto más acompañamiento tengamos, mucho mejor”.

Luego de estos primeros duelos, ¿qué cree que le falta a Paisas para tener el estilo que usted quiere? “Yo veo un equipo con buenos jugadores, que necesitan jugar en otro flow para sacar ventajas en la liga, no solo cuando se juega en las transiciones, sino al ser verticales, tener mayor poder defensivo, porque contamos con jugadores que tienen buen lanzamiento. Por el estilo de la liga, en la que se entrena poco y se juega mucho, creo que el plus está en saber dirigir el grupo en el momento preciso. Hay que ser inteligentes para ponernos en ventaja, seguir mejorando y reaccionar durante el juego. Nosotros, que venimos más de una cultura del básquet europeo, tenemos que cambiar el chip, porque acá se tiene que improvisar más dentro del juego, y la idea es dejar un poco ese miedo para ser más arriesgados”. ¿Cómo quiere que lo vea el aficionado de Paisas? “Que soy una persona trabajadora, comprometida, apasionada por el básquet, que quiere lograr muchas cosas con el equipo”.