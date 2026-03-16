Ejército le respira a alias Primo Gay: le capturaron a la pareja y al escolta en Briceño, Antioquia

Una imagen de la supuesta muerte de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, circula por las redes sociales tras un operativo que se realizó en la mañana de este lunes en el municipio de Briceño, norte antioqueño. Hasta el momento, las autoridades no confirman el fallecimiento del cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, aunque sí la captura de dos personas de su círculo cercano. Los hechos se registraron en la vereda La Palestina, luego de que tropas del Ejército arreciaran contra este grupo armado en un territorio en el que se tenía conocimiento de la presencia de Uñates López. Allí, se produjo un enfrentamiento armado entre el grupo insurgente y las fuerzas armadas.

En este procedimiento fueron capturados la compañera sentimental y su jefe de escoltas, quienes se encuentran en poder del Ejército y se espera que en próximas horas puedan ser judicializados por múltiples delitos en los que habrían participado en nombre de esta estructura insurgente. Entérese: Alias Primo Gay, el cabecilla de las disidencias que estaría usando trampas para asesinar soldados en Antioquia Mientras se producían estas detenciones, unidades del Ejército aseguraron que tuvieron muy cerca a alias Primo Gay, pero este logró escabullirse en medio del cruce de disparos entre las fuerzas armadas y los miembros de las disidencias.

En cuanto a la imagen de Uñates López en la que aparece tendido, con una aparente lesión en la cabeza, esta se habría utilizado como estrategia para despistar a las autoridades, una estrategia que ya había usado en el pasado con esta misma finalidad. Incluso se rumora que desde la misma guerrilla habrían puesto a circular la imagen en cuestión. Le puede interesar: Hasta $100 millones de recompensa por Primo Gay, cabecilla que estaría detrás de ataque a soldados en San Andrés de Cuerquia No obstante, se investiga si alias Primo Gay habría salido herido de este operativo o en qué condición estaría en medio de este operativo que busca dar con su captura para que responda por los hechos que lo implican en el Norte y Nordeste antioqueño.

Cuando fueron capturados los dos cercanos al cabecilla, más de 60 personas de la vereda La Palestina intentaron evitar esta detención, pero luego de múltiples esfuerzos lograron evacuarlos de la zona y presentarlos ante la justicia. Estos hechos se registraron en medio de la ofensiva que lideran desde la Cuarta Brigada contra este grupo armado, que dejaron la semana pasada a alias Ramiro abatido y a su sucesor, alias Román o Tres Codos capturado, en operativos realizados en Ituango contra el frente 18 de las disidencias.

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