Carros eléctricos se pelean por enchufe: hay 174 en las vías por cada electrolinera en Colombia

En Colombia hay una emoción y acogida evidente por los vehículos eléctricos, pues solo en 2025 se vendieron más de 19.724 unidades nuevas, según el informe de registro de vehículos de la Andi y Fenalco. Sin embargo, hay un eslabón vital de esta transición que no está creciendo al mismo ritmo que su venta y es el de la infraestructura de carga.
Hoy día, el país cuenta con apenas 229 puntos de carga de acceso público para alrededor de 40.000 carros eléctricos en circulación, de acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía y Andemos. Por ende, esto equivale a una estación por cada 174 vehículos, una relación que empieza a mostrar señales de saturación.
Si se tiene en cuenta referencias internacionales se puede evidenciar el rezago, puesto que, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), una proporción de un cargador público por cada diez vehículos eléctricos es un punto de referencia para garantizar cobertura adecuada. Aunque no es una regla estricta, sí permite dimensionar que Colombia está lejos de ese estándar.
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