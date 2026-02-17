Entre lágrimas, ‘El chico de la ruana’ denunció por acoso a seguidor tras regalarle un viaje; tiene antecedentes por abuso sexual

Lo que comenzó como un gesto de solidaridad en el municipio de Chía, Cundinamarca, terminó en una denuncia penal ante las autoridades locales e internacionales, precisamente de un país de Centroamérica.
Le puede interesar: Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde
El influencer colombiano Julián Pinilla, reconocido en redes sociales como ‘El chico de la ruana’, reveló recientemente el hostigamiento y los peligros que enfrentó junto a su equipo de trabajo tras invitar a un reciclador de su comunidad a un viaje internacional.
La iniciativa, que forma parte de una dinámica habitual de Pinilla para brindar experiencias a personas en situación de vulnerabilidad, se transformó en una situación crítica durante su estancia en Guatemala. El joven rompió el silencio sobre el comportamiento del invitado.