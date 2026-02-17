Ramadán, Miércoles de Ceniza, eclipse y Año Nuevo chino: la extraña coincidencia espiritual que marca 2026

La primera pregunta de la astróloga venezolana Mia Astral hoy en su grupo de difusión en Instagram fue: ¿Quién pudo dormir bien? Y esto en relación con la energía en el ambiente de una semana llena de eventos muy importantes tanto para la astronomía como para la astrología oriental y occidental. Pero la sincronía va más allá porque a estos eventos enmarcados por el movimiento de las luminarias del cielo (el Sol y la Luna) y de la tradición se suman otros dos que están unidos por la fe en dos religiones distintas: el primer día del Ramadán y el Miércoles de Ceniza. Puede leer: 2026, el año del reinicio según los astrólogos contemporáneos y la astrología china Y la pregunta que surge es si se trata de sincronías inesperadas o si en realidad es la invitación a reflexionar sobre los ciclos espirituales y culturales que, desde distintas tradiciones, marcan momentos de renovación y recogimiento en el mundo entero, todo en una misma semana. La inquietud queda.

El eclipse solar anular y el Año Nuevo Chino: 17 de febrero 2026

Así celebraron en Vietman la llegada del Año Nuevo del caballo de fuego. FOTO Juan Diego Ortiz

Es claro que el Año Nuevo Chino tiene una fecha diferente cada año, porque siempre comienza el día de la segunda Luna nueva del año, después del solsticio de invierno. Este año entonces se dio este 17 de febrero. Pero, casualmente, este año, esa Luna Nueva fue eclipse, y si bien es cierto que la posibilidad de que ambos coincidan existe, es poco frecuente que el eclipse sea de tipo anular justo en el primer día del calendario lunar. Por eso los astrólogos orientales y occidentales amanecieron hablando del tema. Sara Rivera, @astrologiasararivera en Instagram contó que hay mucho movimiento de energía colectiva: “Quienes se están sintiendo super drenados como yo hoy, es muy normal, hoy tenemos Año Lunar Chino y adicional el eclipse, es como si el ‘caballo de fuego’ nos hubiera atropellado”, precisó y añadió que es un día (y semana) para ir despacio, con calma, “regalarnos un rato para volver al centro”, aconsejó. Mia Astral también anotó que hay muchas situaciones energéticas ocurriendo al mismo tiempo, “es un periodo súper interesante de situaciones que se terminan de revelar, la gente está tomando decisiones importantes”.

Miércoles de Ceniza e inicio del Ramadán: 18 de febrero 2026

No es normal tampoco que estos eventos coincidan ya que cada uno se rige por un calendario distinto: el calendario islámico (lunar) para el Ramadán y el gregoriano (solar) para el miércoles de ceniza. Este 2026 será una sincronía más. Desde AFP confirman que para los musulmanes en Arabia Saudita el primer día de Ramadán será este miércoles 18, según anunció la corte real. (Aunque para muchos será desde el atardecer del 17). De todas maneras se ven como coincidentes cuando no lo han sido desde hace más de 30 años. Este es el mes sagrado, durante el cual cientos de millones de musulmanes en todo el mundo observan un ayuno desde el amanecer hasta el atardecer y comienza tradicionalmente con la observación del creciente lunar. Muchos países de mayoría musulmana siguen a Arabia Saudita para determinar el inicio del Ramadán, lo que otorga a su anuncio una importancia más amplia. “Miércoles es el primer día del bendito mes de #Ramadán”, publicó el martes la agencia oficial Saudí Press Agency en X. Observar el ayuno del Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam, y requiere que los creyentes se abstengan de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales durante las horas de luz. A los musulmanes observantes también se les anima a donar a los pobres.