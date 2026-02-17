Ramadán, Miércoles de Ceniza, eclipse y Año Nuevo chino: la extraña coincidencia espiritual que marca 2026

La primera pregunta de la astróloga venezolana Mia Astral hoy en su grupo de difusión en Instagram fue: ¿Quién pudo dormir bien? Y esto en relación con la energía en el ambiente de una semana llena de eventos muy importantes tanto para la astronomía como para la astrología oriental y occidental.
Pero la sincronía va más allá porque a estos eventos enmarcados por el movimiento de las luminarias del cielo (el Sol y la Luna) y de la tradición se suman otros dos que están unidos por la fe en dos religiones distintas: el primer día del Ramadán y el Miércoles de Ceniza.
Y la pregunta que surge es si se trata de sincronías inesperadas o si en realidad es la invitación a reflexionar sobre los ciclos espirituales y culturales que, desde distintas tradiciones, marcan momentos de renovación y recogimiento en el mundo entero, todo en una misma semana. La inquietud queda.