Ramadán, Miércoles de Ceniza, eclipse y Año Nuevo chino: la extraña coincidencia espiritual que marca 2026

Este martes se celebró en Oriente el Año Nuevo con la llegada del caballo de fuego; además, tuvo lugar el eclipse solar anular. Este miércoles 18 comienza el Ramadán, ayuno para cientos de millones de musulmanes en todo el mundo, y también será el Miércoles de Ceniza para los católicos. ¿Casualidad o convergencia simbólica de calendarios y tradiciones?

  Año Nuevo Chino, eclipse (que no fue visible en nuestra región), Ramadán y Miércoles de Ceniza, todo ocurriendo en una misma semana. FOTOS Juan Diego Ortiz, cortesía, Getty y EL COLOMBIANO.
    Año Nuevo Chino, eclipse (que no fue visible en nuestra región), Ramadán y Miércoles de Ceniza, todo ocurriendo en una misma semana. FOTOS Juan Diego Ortiz, cortesía, Getty y EL COLOMBIANO.
  Así celebraron en Vietman la llegada del Año Nuevo del caballo de fuego. FOTO Juan Diego Ortiz
    Así celebraron en Vietman la llegada del Año Nuevo del caballo de fuego. FOTO Juan Diego Ortiz
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 3 horas
bookmark

La primera pregunta de la astróloga venezolana Mia Astral hoy en su grupo de difusión en Instagram fue: ¿Quién pudo dormir bien? Y esto en relación con la energía en el ambiente de una semana llena de eventos muy importantes tanto para la astronomía como para la astrología oriental y occidental.

Pero la sincronía va más allá porque a estos eventos enmarcados por el movimiento de las luminarias del cielo (el Sol y la Luna) y de la tradición se suman otros dos que están unidos por la fe en dos religiones distintas: el primer día del Ramadán y el Miércoles de Ceniza.

Puede leer: 2026, el año del reinicio según los astrólogos contemporáneos y la astrología china

Y la pregunta que surge es si se trata de sincronías inesperadas o si en realidad es la invitación a reflexionar sobre los ciclos espirituales y culturales que, desde distintas tradiciones, marcan momentos de renovación y recogimiento en el mundo entero, todo en una misma semana. La inquietud queda.

El eclipse solar anular y el Año Nuevo Chino: 17 de febrero 2026

Así celebraron en Vietman la llegada del Año Nuevo del caballo de fuego. FOTO Juan Diego Ortiz
Así celebraron en Vietman la llegada del Año Nuevo del caballo de fuego. FOTO Juan Diego Ortiz

Es claro que el Año Nuevo Chino tiene una fecha diferente cada año, porque siempre comienza el día de la segunda Luna nueva del año, después del solsticio de invierno. Este año entonces se dio este 17 de febrero.

Pero, casualmente, este año, esa Luna Nueva fue eclipse, y si bien es cierto que la posibilidad de que ambos coincidan existe, es poco frecuente que el eclipse sea de tipo anular justo en el primer día del calendario lunar. Por eso los astrólogos orientales y occidentales amanecieron hablando del tema. Sara Rivera, @astrologiasararivera en Instagram contó que hay mucho movimiento de energía colectiva: “Quienes se están sintiendo super drenados como yo hoy, es muy normal, hoy tenemos Año Lunar Chino y adicional el eclipse, es como si el ‘caballo de fuego’ nos hubiera atropellado”, precisó y añadió que es un día (y semana) para ir despacio, con calma, “regalarnos un rato para volver al centro”, aconsejó.

Mia Astral también anotó que hay muchas situaciones energéticas ocurriendo al mismo tiempo, “es un periodo súper interesante de situaciones que se terminan de revelar, la gente está tomando decisiones importantes”.

Miércoles de Ceniza e inicio del Ramadán: 18 de febrero 2026

No es normal tampoco que estos eventos coincidan ya que cada uno se rige por un calendario distinto: el calendario islámico (lunar) para el Ramadán y el gregoriano (solar) para el miércoles de ceniza. Este 2026 será una sincronía más.

Desde AFP confirman que para los musulmanes en Arabia Saudita el primer día de Ramadán será este miércoles 18, según anunció la corte real. (Aunque para muchos será desde el atardecer del 17). De todas maneras se ven como coincidentes cuando no lo han sido desde hace más de 30 años.

Este es el mes sagrado, durante el cual cientos de millones de musulmanes en todo el mundo observan un ayuno desde el amanecer hasta el atardecer y comienza tradicionalmente con la observación del creciente lunar.

Muchos países de mayoría musulmana siguen a Arabia Saudita para determinar el inicio del Ramadán, lo que otorga a su anuncio una importancia más amplia.

“Miércoles es el primer día del bendito mes de #Ramadán”, publicó el martes la agencia oficial Saudí Press Agency en X.

Observar el ayuno del Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam, y requiere que los creyentes se abstengan de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales durante las horas de luz.

A los musulmanes observantes también se les anima a donar a los pobres.

En el caso del Miércoles de Ceniza el Vaticano precisó que desde el siglo II, los cristianos se preparaban para la Pascua con dos días de ayuno y penitencia; posteriormente, estas prácticas se extendieron a toda la Semana Santa. “En el año 325, el Concilio de Nicea ya conocía la preparación de la Pascua durante 40 días, sobre el modelo de Jesús, que pasó 40 días en el desierto. Recordemos también los 40 años en el desierto del pueblo de Israel y los 40 días de ayuno de Moisés en el Sinaí y de Elías en el Horeb”.

Entonces, al principio, la Cuaresma comenzaba seis domingos antes de la Pascua; pero como los domingos no se ayunaba, en el siglo V se procedió a separar el Jueves y el Viernes Santo del Triduo Pascual para contarlos como Cuaresma. Más tarde, se decidió anticipar la Cuaresma cuatro días, y así se llegó al actual Miércoles de Ceniza.

Le puede interesar: ¿Por qué el Jueves Santo hay que visitar siete monumentos?

“El inicio de la Cuaresma marcaba también el comienzo de la penitencia pública de los culpables de delitos graves (apostasía, asesinato, adulterio): después de la imposición de la ceniza, recorrían la ciudad vestidos con ropas penitenciales, para recordar la expulsión del Paraíso. Estos penitentes celebraban la reconciliación el Jueves Santo.

Hacia finales del año mil, la práctica de la penitencia pública disminuyó, pero se mantuvo la imposición de la ceniza a todos los fieles. En el siglo XII, surgió la costumbre de obtener las cenizas quemando los ramos de olivo bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior”, detallaron.

Este año el Papa Luis XIV participará en la procesión Penitencial, la Santa Misa y la bendición e imposición de cenizas este miércoles 18 en el Vaticano.

Además de la fecha, en este 2026, ambas tradiciones comparten el espíritu de ayuno, oración y penitencia, una coincidencia especial que une al mundo en una misma sincronía.

Eventos que particularmente le dan a esta semana una connotación especial, sean eclipses, calendarios que no suelen cruzarse o rituales que nacieron en credos distintos, todo esto sirve para recordarle al mundo que, a pesar de las diferencias, hay un lugar común: parar, mirar hacia adentro y replantear las situaciones. Puede que sea más simple y en realidad no pase de una coincidencia astronómica, astrológica y de fe, en una misma semana, sea lo que sea, sí hace que nos detengamos a pensar en el asunto; son muchas tradiciones en un mismo viaje simbólico.

*Parte de la información de AFP y Vatican News

