¿Qué es el emicizumab, el medicamento que se le dejó de suministrar a Kevin Acosta para tratar su hemofilia?

Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, falleció luego de unas complicaciones sufridas luego de una caída de una bicicleta, pues el menor estaba diagnosticado de hemofilia A, una enfermedad que aunque no limitaba que el niño hiciera actividades recreativas o físicas, sí requería de un medicamento especial para su tratamiento.

Se trata del emicizumab, un anticuerpo monoclonal biespecífico diseñado para prevenir o reducir la frecuencia de episodios hemorrágicos en personas con esta patología, pues esta condición hace que la sangre no puede formar tapones (coágulos) de manera normal para detener los sangrados o las hemorragias.

Según la descripción de diferentes sociedades médicas de Estados Unidos, España y la Unión Europea, este fármaco actúa como un sustituto o “puente artificial” que une las piezas que sí están presentes en el cuerpo para que la sangre pueda volver a coagular y cerrar las heridas.

A diferencia de otros tratamientos, el emicizumab es de larga duración. Esto permite que el paciente reciba sus dosis con menos frecuencia: puede ser una vez por semana, cada dos semanas o incluso una vez al mes. En el caso de Kevin, según su madre, este se le suministraba cada 28 días; sin embargo, lo dejó de recibir desde el mes de diciembre.

Este medicamento se aplica mediante una inyección debajo de la piel (como las de insulina), por lo que no es necesario buscar una vena cada vez. Es un tratamiento de prevención; es decir, se usa de forma regular para evitar que los sangrados empiecen, no para detener un sangrado que ya está ocurriendo en el momento.