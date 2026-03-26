La deuda de las EPS es tan grande que no se paga ni liquidándolas, así lo advierte informe de Así Vamos en Salud

Los problemas del sistema de salud están en sus cimientos, no en la superficie: eso dictaminó el último informe de Así Vamos en Salud, organización que se encarga de hacerle seguimiento y acompañamiento al sector salud en Colombia. Para su diagnóstico de 2025, revisaron datos de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad pública encargada de vigilar a pacientes, EPS e IPS.
El problema financiero es crítico, los números están en rojo. Para el cierre de 2025, las EPS reportaron un patrimonio negativo de $16,86 billones, quedando en una situación de insolvencia estructural. Es decir, ni siquiera liquidando las entidades se lograría conseguir el dinero para pagar las deudas.
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A ese panorama se suman otros indicadores que refuerzan la gravedad del deterioro. El informe advierte que no se trata solo del patrimonio negativo, sino de un conjunto de señales que muestran un desbalance: el sistema gasta sistemáticamente más de lo que recibe.