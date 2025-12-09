x

Capturan a seis funcionarios del Inpec por presunta red de extorsión desde cárcel de Caldas

Una operación contra el grupo criminal Efesto dejó siete capturados, entre ellos, seis funcionarios del Inpec, señalados de coordinar extorsiones digitales desde una cárcel en Caldas.

  • Un operativo de las autoridades que permitió desarticular la red de extorsión en Caldas. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
09 de diciembre de 2025
bookmark

Las autoridades desarticularon la estructura criminal conocida como Efesto con la captura de siete personas —seis de ellas funcionarios del Inpecy la imputación de cargos a otro implicado, por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y prevaricato por omisión.

Según la investigación, la red operaba desde la cárcel Doña Juana, en La Dorada (Caldas), donde coordinaba extorsiones digitales contra comerciantes, ganaderos y ciudadanos.

Los implicados se hacían pasar por supuestos comandantes o integrantes de grupos armados ilegales para intimidar a las víctimas y exigirles dinero, amenazándolas con atentar contra la vida de sus familiares.

Como parte de la operación, las autoridades realizaron diligencias judiciales en el centro penitenciario y en Pitalito (Huila). Seis de los ocho capturados serían funcionarios del Inpec, señalados de facilitar el ingreso de equipos tecnológicos utilizados para la comisión de los delitos.

Además, fueron imputados un interno y una mujer que presuntamente cumplía un rol clave dentro de la estructura criminal. Todos los implicados fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes integraban la red criminal “Efesto”?
Según la investigación, internos de la cárcel Doña Juana y seis funcionarios del Inpec que habrían facilitado el ingreso de dispositivos tecnológicos.
¿Cómo extorsionaban a las víctimas?
Se hacían pasar por comandantes de grupos armados ilegales y exigían dinero bajo amenazas contra la integridad de familiares.
¿Qué cargos enfrentan los capturados?
Concierto para delinquir con fines de extorsión y prevaricato por omisión. Todos fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso.
