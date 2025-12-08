Exesposa de Petro se pronunció sobre chats de viceministro en los que la trata de “hp”: “Demuestra la vulnerabilidad en la que estamos”

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro y madre de Andrea Petro, se pronunció sobre los chats conocidos por EL COLOMBIANO en el que el viceministro (e) de Diversidades, Dumar Guevara, arremete en contra de ella y su hija tratándolas de “hps”.
La polémica entre la familia del presidente y el funcionario ocurrió en agosto cuando Mary Luz Herrán y Andrea Petro visitaron el ministerio para proponer una serie de charlas y foros para hablar sobre migración y discapacidad, según contaron fuentes a este diario.
La conversación la iban a tener con Charlotte Callejas, hoy viceministra de Mujeres, pero también tenían la expectativa de saludar al ministro Juan Carlos Florián, quien estaba recién posesionado; sin embargo, el encuentro nunca se dio porque un funcionario lo impidió: Dumar Guevara, que trabajó con ellas en el pasado y al parecer se ha tomado el poder en el Ministerio de Igualdad.