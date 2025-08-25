“Vine acá a sufrir”: este es el balance de Francia Márquez en MinIgualdad

“Vivía sabroso antes. Vine acá a sufrir, literal. Ha sido una paridera muy berraca”. En estos términos, la vicepresidenta Francia Márquez describió días atrás, en una entrevista con el programa Los Informantes de Caracol Televisión, lo que han sido sus más de tres años en el “Gobierno del Cambio”.
Si bien parece ya haber hecho las paces con el presidente Gustavo Petro, lo cierto es que la relación entre las dos cabezas del Estado se deterioró a tal punto que el jefe de Estado la apartó del Ministerio de la Igualdad –una entidad que Márquez gestó desde ceros– en febrero pasado.
“Desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión (...) Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar (...) Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones”, reclamó apenas en julio pasado, días después de la instalación del Congreso a donde Petro y su vicepresidenta llegaron por caminos aparte.
De fondo, quedó visible un divorcio que llevó a Márquez a alzar la mano y, con corte al 7 de agosto –cuando cumplió sus tres años de gestión–, presentó por su cuenta un voluminoso informe de 116 páginas en el que quiso poner de presente su trabajo desde el Gobierno Nacional.
En el documento, se precisan los esfuerzos de Márquez por “articular e implementar acciones, y políticas de transformación estructural”, focalizando esfuerzos y recursos hacia poblaciones y territorios excluidos y marginados.
“Ya sé cómo funciona el Estado, cómo se mueve la inversión, cómo actúa la oposición. Ha sido un aprendizaje importante (...) Antes de llegar a la Vicepresidencia yo no sabía que había helicópteros, que había aviones, que el Estado tenía todo eso, yo no sabía nada de eso”, destaca la Vicepresidenta en la entrevista.
Según el informe de Márquez, se trazó la misión de coordinar interinstitucional e intersectorialmente políticas que garanticen “el goce efectivo del derecho a la igualdad, el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad. Asimismo, defiende a sujetos de especial protección constitucional y a grupos discriminados o marginados. Siempre con el corazón bien puesto, el objetivo ha sido llevar dignidad a cada rincón del país, abriendo caminos de igualdad y equidad, de justicia étnico-racial, de desarrollo para el Pacífico y de reconexión con África, entre otros”.