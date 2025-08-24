El debate urbano tras el Mar Medellín, ¿necesita la ciudad un gran parque?

La Alcaldía de Medellín se embarcó en uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años. El pasado miércoles, el alcalde Federico Gutiérrez presentó el proyecto del Gran Parque Medellín, una gigantesca intervención de espacio público con la que se convertirán los alrededores del aeropuerto Olaya Herrera en uno de los complejos deportivos y recreativos más modernos del país.
Las cifras del proyecto hablan por sí solas. Una inversión de por lo menos $195.000 millones para construir y ampliar circuitos de trote y ciclismo, una intervención integral a la pista de BMX Mariana Pajón, cuatro piscinas —dos olímpicas y dos semiolímpicas— y, la joya de la corona, una gran piscina de olas con toboganes que se asemeja al mar y que estará dotada de una playa artificial, en un complejo con el que se busca no solo impulsar la práctica de deportes náuticos, sino la recreación en general.
En contexto: Medellín tendrá un gran parque público con “mar” y playa para hacer hasta 39 deportes
“A nosotros nada nos queda grande como ciudad y le vamos a dar una noticia muy buena a toda nuestra gente. Han dicho que lo único que le falta a Medellín es mar y playa. Pues vamos a construir el Mar Medellín, para la gente. Vamos a volver este espacio, que es lo que se ha conocido tradicionalmente como el Juan Pablo II, en un referente a nivel mundial para el deporte y el esparcimiento ciudadano: el Gran Parque Medellín”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez durante la presentación del proyecto.