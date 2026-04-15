Intento de asesinato revelaría enfrentamientos entre banda criminal y empresarios cárnicos en Bogotá

En una escena de guerra urbana, tres sicarios interceptaron este lunes 13 de abril al comerciante de carnes Yahir Ruiz Rojas, desatando una balacera a eso de las 6:20 p.m., que dejó seis personas heridas en plena vía pública del barrio Barrancas en Usaquén, en Bogotá.
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Según revelaron recientemente fuentes investigativas a El Tiempo, el ataque no fue un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una violenta persecución contra una familia dedicada al sector cárnico, presuntamente orquestada por la banda criminal Los Satanás.