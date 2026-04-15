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Destapan red de corrupción que habría desviado medio billón de pesos en regalías: hay nueve capturados

Los operativos fueron llevados a cabo por el CTI en Arauca, Barranquilla y Cantagallo.

  • Los capturados serán presentados ante un juez de garantías. Fotos: Fiscalía
    Los capturados serán presentados ante un juez de garantías. Fotos: Fiscalía
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fiscalía reveló este miércoles un entramado de corrupción que habría utilizado esquemas asociativos de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y cuyo desfalco asciende al medio billón de pesos.

Los operativos fueron llevados a cabo por el CTI en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, donde fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar esta red.

Entre los detenidos se encuentran el creador, representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, así como la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).

Lea también: Exalcalde de Tunja enfrentará juicio por irregularidades en contratación y presuntas amenazas

La directora especializada contra la corrupción, la fiscal Madeleyne Pérez Ojeda, dijo que estas personas habrían articulado acciones para lograr que ARENCA fuera designada como ejecutora de recursos de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones.

“Una vez obtenida esta designación, presuntamente direccionaron 101 contratos por un valor superior a 496.000 millones de pesos. Los contratos tenían como finalidad la ejecución de obras civiles, interventorías y proyectos ambientales relacionados con saneamiento básico, agricultura y alimentación, en departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba”, informó Pérez Ojeda.

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Adicionalmente, se detectaron otras irregularidades, entre ellas la presunta apropiación indebida de 3.200 millones de pesos en proyectos que debían ejecutarse en Arauca, así como la no retención de cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución especial de obra pública, equivalente al 5% del valor de los contratos estatales.

Los capturados fueron identificados como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.

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¿Qué delitos enfrentan los implicados?

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputará delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero se habría perdido en el caso de desvío de dinero de regalías?
La Fiscalía estima un desfalco cercano a los $500.000 millones en recursos del Sistema General de Regalías.
¿Cómo operaba la red de corrupción?
Utilizaban asociaciones de municipios para ser designados ejecutores y luego direccionaban contratos públicos.
¿Quiénes fueron capturados?
Nueve personas, entre ellas directivos y funcionarios vinculados a la Asociación de Municipios del Caribe.
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