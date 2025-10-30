¿Lo está usando? Pilas, Invima lanzó alerta por shampoo antigrasa que tendría efectos adversos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una alerta sanitaria nacional a los consumidores por la presencia de microorganismos en algunos lotes de un shampoo.
Se trata de Ritual Equilibrante Shampoo Control Grasa, en presentación de 400 ml, que es fabricado por Instincts Humains S.A.S. y distribuido por Ritual Botánico S.A.S, al cual le detectaron una “desviación en el parámetro organoléptico de olor característico del producto”.
Tras la realización de contramuestras, la entidad sanitaria confirmó “un resultado de no conformidad en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales superando los límites máximos establecidos en el Reglamento Técnico Andino adoptado por la Resolución 2120 de 2019”.