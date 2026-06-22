Israel felicita a De la Espriella tras las elecciones y plantea fortalecer vínculos con Colombia

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, en los que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12 millones de votos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó un mensaje en la red social X en el que felicitó al presidente virtual electo de Colombia y expresó su intención de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.
“Felicitaciones al Presidente electo Abelardo de la Espriella. Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, señaló el mandatario israelí.