“De mí no esperen declaraciones contra la paz”: la respuesta de Iván Cepeda al parrandón en la cárcel de Itagüí

“Eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”.

Con esta frase, pronunciada este viernes, el candidato presidencial Iván Cepeda les respondió a los periodistas que le preguntaron sobre el escándalo de la cárcel de Itagüí, donde se realizó una parranda vallenata el pasado 8 de abril.

Aunque el incidente provocó que el Gobierno Nacional suspendiera los diálogos sociojurídicos con los 23 voceros de las bandas criminales de Valle de Aburrá, Cepeda eludió opinar sobre el delicado asunto.

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