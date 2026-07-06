Juez ordenó cinco días de arresto contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por caso relacionado al presunto acoso en RTVC, ¿qué pasó?

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá impuso una sanción por desacato a Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, al concluir que incumplió una orden judicial que le exigía responder de fondo un derecho de petición relacionado con presuntos casos de acoso y violencia de género en el canal estatal RTVC. La decisión quedó consignada en un documento judicial en el que el despacho determinó que no se dio cumplimiento a una tutela previamente concedida, pese a los requerimientos realizados durante el trámite. El proceso tuvo origen en una acción de tutela presentada para garantizar la respuesta a una solicitud radicada por Katherine Miranda, representante a la Cámara, quien pidió información relacionada con presuntas situaciones de acoso y violencia de género en RTVC. Le puede gustar: Caso ‘Matador’: ya van 11 del equipo de Petro con denuncias de maltrato o violencia contra mujeres De acuerdo con la providencia, la orden judicial exigía emitir una respuesta de fondo a la petición. Sin embargo, tras varios requerimientos, el juzgado concluyó que la decisión no fue acatada. El despacho señaló que la entidad incurrió en una conducta “renuente y dilatoria ante la protección de derechos fundamentales”, razón por la cual resolvió imponer la sanción por desacato.

¿Cuál fue la sanción impuesta?

Como consecuencia del incumplimiento, el juez ordenó imponer una multa económica de tres salario mínimos ($5.250.000) y una pena de cinco días de arresto al funcionario responsable. La decisión constituye una medida prevista dentro del incidente de desacato para hacer cumplir las órdenes emitidas en el marco de una acción de tutela cuando una autoridad no atiende lo dispuesto por un juez. La providencia reafirma la obligación que tienen las autoridades públicas de cumplir oportunamente los mandatos judiciales, especialmente cuando buscan garantizar derechos fundamentales como el derecho de petición.

Con esta decisión, el juzgado reiteró que las órdenes impartidas dentro de una tutela son de obligatorio cumplimiento y que su desacato puede dar lugar a sanciones personales para los funcionarios responsables.

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