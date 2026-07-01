José Manuel Restrepo califica de “berrinche antidemocrático” el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo cuestionó con dureza la decisión del senador Iván Cepeda de promover una “desobediencia civil pacífica” contra el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y aseguró que se trata de un ataque a la democracia y a las instituciones.
La tensión política entre el gobierno saliente y la administración que asumirá el poder el próximo 7 de agosto ha escalado en medio de las discusiones sobre el proceso de empalme, el senador electo Iván Cepeda anunció que emprenderá un camino de “desobediencia civil pacífica” frente al gobierno de Abelardo de la Espriella.
En contexto: Cepeda amenaza “desobediencia civil” si De la Espriella no renuncia a ciudadanía gringa; Constitución no lo prohíbe