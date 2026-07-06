De la Espriella confirma el desmonte de la política de ‘paz total’ y la reactivación de órdenes de captura desde el 7 de agosto

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que, a partir del próximo 7 de agosto, su gobierno iniciará el desmonte de los principales mecanismos de la política de ‘paz total’ impulsada por la administración de Gustavo Petro. Durante su segunda alocución dominical como presidente electo, indicó que revocará beneficios concedidos a grupos armados ilegales, reactivará las órdenes de captura vigentes contra sus integrantes y pondrá en marcha un equipo encargado de ejecutar esas medidas, con el objetivo, según explicó, de restablecer la aplicación de la ley.

De la Espriella señaló que la política de ‘paz total’ permitió la entrega de beneficios a organizaciones armadas y aseguró que su administración revisará los acuerdos, ceses al fuego, levantamientos de órdenes de captura y demás decisiones adoptadas durante ese proceso. “Voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas”, manifestó.

Las medidas anunciadas marcarán el inicio de la política de seguridad del nuevo Gobierno. FOTO: Colprensa

Medidas anunciadas para el inicio del nuevo Gobierno

El presidente electo informó que instruyó a su equipo de empalme para preparar las disposiciones con las que, según afirmó, derogará el marco jurídico que permitió la implementación de esos beneficios. También indicó que expedirá decretos para que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que las Fuerzas Militares y la Policía procedan a hacerlas efectivas. De acuerdo con lo anunciado, desde el 7 de agosto se ejecutarán, entre otras, las siguientes acciones: 1. Designación de un equipo especial para desmontar la política de ‘paz total’. 2. Revisión de acuerdos, beneficios, ceses al fuego y levantamientos de órdenes de captura otorgados durante el gobierno saliente. 3. Revocatoria de las prebendas concedidas a estructuras armadas ilegales. 4. Reactivación de todas las órdenes de captura vigentes contra integrantes de esos grupos. 5. Coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía para hacer efectivas las capturas. El mandatario electo reiteró que la única alternativa que ofrecerá a quienes integran organizaciones armadas será el sometimiento a la justicia en los términos previstos por la legislación vigente. “A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, sostuvo.

La política de ‘paz total’ fue la principal estrategia del Gobierno de Gustavo Petro para desarrollar negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias de las FARC y organizaciones criminales. Durante su implementación se adelantaron procesos de diálogo y se otorgaron distintos mecanismos jurídicos, aunque en varias regiones del país continuaron registrándose hechos de violencia.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la política de paz total? Es la estrategia impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro para negociar con distintos grupos armados y promover procesos de paz y sometimiento a la justicia. ¿Qué propone Abelardo De la Espriella en lugar de la paz total? El presidente electo plantea terminar esa política y priorizar el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales, acompañado de una estrategia de mayor control territorial y fortalecimiento de la Fuerza Pública. ¿Cuándo comenzará el desmonte de la paz total? De la Espriella indicó que será una de las primeras medidas de su administración una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto.