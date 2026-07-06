De la Espriella confirma el desmonte de la política de ‘paz total’ y la reactivación de órdenes de captura desde el 7 de agosto

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que, a partir del próximo 7 de agosto, su gobierno iniciará el desmonte de los principales mecanismos de la política de ‘paz total’ impulsada por la administración de Gustavo Petro.
Durante su segunda alocución dominical como presidente electo, indicó que revocará beneficios concedidos a grupos armados ilegales, reactivará las órdenes de captura vigentes contra sus integrantes y pondrá en marcha un equipo encargado de ejecutar esas medidas, con el objetivo, según explicó, de restablecer la aplicación de la ley.