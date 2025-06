Amiga de Ivonne Latorre relató las últimas horas junto a la colombiana que murió en extrañas circunstancias en Egipto

Más tarde, la mujer y el “serbio” como Estefanía lo identificó, aparentemente estaban apurando para irse, “Escuchamos, “ Come on, go”. Y miraba la hora y le decía al chico, cómo que vamos para dejarnos solas”.

En un momento de la noche, “Yo miro para atrás y no la veo. Pregunto por ella, me dicen que tal vez se fue al baño. Después de un rato, la fui a buscar”. La encontró en un callejón, rodeada por el “dealer” y otro sujeto. “Cada uno la tenía a un lado”, relató.

Estefanía relató que en el transcurso de la noche perdió su celular. “ Le pedí al serbio que me tomara un video con mi celular y no lo volví a ver. Le reclamamos a Jessi y dijo que no lo tenía”. Posteriormente, se fueron al afterparty.

Estefanía cuenta que Ivonne empezó a caminar sola hacia una colina donde había unos cuantos edificios. “De un momento a otro, mi amiga mirando para todos lados y ve más gente. Al ver eso me dijo, “Amiga, nos tenemos que ir, vamos.” Ella se cruza la calle. Ella empezó a caminar en una subida con su celular y yo me quedé ahí parada esperando a que llegara el Uber ”.

“ Cuando ella carga ese celular, salió más asustada de lo que estaba en el after. Me dice: ‘Tenemos que irnos de acá’. Le dije, pide un Uber y creo que ella lo alcanzó a pedir”.

“El carro paró y yo me bajé a mirar, pero Ivonne no estaba. Jessi me decía que tranquila, que tal vez había cogido el Uber y estaba en el hotel”, continuó. Pero no fue así. Ivonne no regresó al hotel.

“No la vi subirse a un carro. No sé qué pudo pasar, eso fue un lapso de tiempo muy corto”, afirmó.

Al hotel, “llegan varios tipos de civil, no eran policías: ‘Tu amiga se desmayó y cayó de una altura’. Así lo dijeron ellos hacia mí. No me dijeron dónde la encontraron, cómo la encontraron”, aclaró.

La colombiana, que residía en España, fue internada en un hospital en estado de coma, con múltiples fracturas. Días después, Ivonne Daniela Latorre falleció.