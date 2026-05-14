OMS rectifica cifra de muertos por coronavirus: no fueron 7, sino más de 22 millones de personas

Hasta antes de este nuevo informe, las estimaciones manejadas por la OMS hablaban de alrededor de 15 millones de fallecimientos asociados a la crisis sanitaria. Sin embargo, el nuevo análisis amplió considerablemente ese cálculo al incorporar efectos indirectos derivados del colapso de los sistemas de salud, las interrupciones en tratamientos médicos y las consecuencias sociales y económicas que dejó la pandemia.

El organismo explicó que esto significa que, por cada muerte registrada oficialmente por coronavirus, hubo aproximadamente otras dos muertes vinculadas directa o indirectamente a la pandemia.

Según el informe de estadísticas sanitarias globales 2026, las denominadas muertes en exceso asociadas a la pandemia alcanzaron los 22,1 millones en todo el mundo, una cifra que triplica los cerca de siete millones de fallecimientos por covid-19 notificados formalmente hasta ahora.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó este miércoles una nueva estimación sobre el impacto real que dejó la pandemia de covid-19 y concluyó que el número de muertes relacionadas con la emergencia sanitaria habría sido muy superior al reportado oficialmente por los países.

De acuerdo con los expertos de la organización, las cifras reflejan tanto la subnotificación de muertes causadas directamente por el virus como el impacto de factores secundarios que afectaron el acceso a servicios médicos y la atención de otras enfermedades durante la emergencia.

El año más crítico fue 2021. Según explicó en Ginebra Alain Labrique, director del Departamento de Datos de la OMS, las muertes en exceso llegaron entonces a 10,4 millones, impulsadas por la circulación de variantes más agresivas del virus, entre ellas Delta, y por la presión extrema que enfrentaron los sistemas hospitalarios.

El informe también muestra cómo la pandemia alteró las tendencias globales de mortalidad. En 2020, las muertes mundiales fueron 6,2 % superiores a las esperadas en un escenario sin pandemia. En 2021 el incremento alcanzó el 17,9 %, el punto más alto registrado durante la crisis sanitaria.

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La OMS señaló además que los hombres y las personas mayores concentraron una proporción más alta de los fallecimientos ocurridos durante ese periodo.

Uno de los efectos más significativos identificados por el organismo fue el retroceso en los indicadores de esperanza de vida a nivel mundial. “Vemos que la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable”, afirmó Labrique durante la presentación del informe.

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida global cayó de 73 a 71 años, mientras que la esperanza de vida saludable descendió de 63 a 61 años.

Aunque posteriormente comenzó un proceso de recuperación, la OMS advirtió que este no ha sido homogéneo.

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Según Labrique, en conversación con EFE, “en 2023, la esperanza de vida mundial de las mujeres había vuelto a los niveles previos a la pandemia, mientras que la esperanza de vida de los hombres y la esperanza de vida saludable para ambos sexos se mantienen ligeramente por debajo, lo que refleja una recuperación mundial amplia, pero desigual”.

El organismo internacional alertó para que se actualicen bases de datos.