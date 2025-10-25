Tragedia en el Nevado del Tolima: hallan sin vida a joven montañista después de tres días de búsqueda

El cuerpo sin vida del joven Jefferson Ramírez Bedoya, un montañista de 31 años que trabajaba en una tienda de productos para practicar senderismo, fue hallado en el Cañón del Combeima, en Tolima, luego de tres días de intensa búsqueda por parte de las autoridades.
El hombre oriundo de Manizales había desaparecido el martes 21 de octubre durante una travesía hacia el Nevado del Tolima, conocido por sus condiciones climáticas adversas de lluvias, niebla y bajas temperaturas.
El también guía había iniciado su recorrido desde el Valle de Cocora, en el Quindío, con destino a la finca Primavera, una de las rutas más utilizadas por los senderistas que buscan alcanzar la cumbre del nevado.
