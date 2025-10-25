Tragedia en el Nevado del Tolima: hallan sin vida a joven montañista después de tres días de búsqueda

El cuerpo sin vida del joven Jefferson Ramírez Bedoya, un montañista de 31 años que trabajaba en una tienda de productos para practicar senderismo, fue hallado en el Cañón del Combeima, en Tolima, luego de tres días de intensa búsqueda por parte de las autoridades. El hombre oriundo de Manizales había desaparecido el martes 21 de octubre durante una travesía hacia el Nevado del Tolima, conocido por sus condiciones climáticas adversas de lluvias, niebla y bajas temperaturas. El también guía había iniciado su recorrido desde el Valle de Cocora, en el Quindío, con destino a la finca Primavera, una de las rutas más utilizadas por los senderistas que buscan alcanzar la cumbre del nevado. Puede leer: Familiares denuncian presunta negligencia tras muerte de joven en el parque Los Nevados

Los detalles de la desaparición de Jefferson Ramírez Bedoya en el Nevado del Tolima

Sin embargo, hacia las 4:00 de la tarde de ese martes perdió contacto con sus allegados, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros y familiares. Desde entonces, organismos de socorro y grupos de montañistas emprendieron un operativo de búsqueda bajo la coordinación del Puesto de Mando Unificado (PMU). Finalmente, el cuerpo fue hallado a 4.600 metros, según explicó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, al confirmar el hallazgo.

La operación incluyó a 11 montañistas experimentados que, junto con socorristas, desafiaron la niebla espesa, los fuertes vientos y la inestabilidad del terreno. Las labores de rescate se extendieron por más de 72 horas, hasta que finalmente pudieron ubicar a Ramírez en una zona de difícil acceso del cañón. Actualmente, se adelantan las maniobras logísticas y técnicas para realizar el descenso seguro del cuerpo desde la zona. Le recomendamos leer: La realidad del montañismo en el Nevado del Tolima: cómo funcionan los seguros y lo que hace falta para atender emergencias

Otro caso en el Nevado del Tolima: la muerte de Kevin Bocanegra

El caso se conoce meses después de la muerte de Kevin Bocanegra, un abogado de 25 años, amante de la naturaleza y los deportes, que falleció el pasado 31 de diciembre de 2024 en el Nevado del Tolima durante una expedición que emprendió junto a su novia y que terminó en tragedia. En este caso, sus familiares habían relatado que en medio de la expedición, las condiciones climáticas pronto complicaron el recorrido. Debido a las lluvias intensas y bajas temperaturas, Kevin empezó a mostrar malestares físicos que inicialmente asoció a una gripa: dolor corporal, congestión y fiebre.

Kevin Bocanegra falleció el 31 de diciembre del 2024 tras sufrir un edema pulmonar. Foto: Instagram